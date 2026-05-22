Matija Živanov iz Zrenjanina ima samo pet godina, a već mesecima vodi bitku koju bi teško podneli i najsnažniji odrasli ljudi. Donedavno se igrao, trčao i učio prve reči, a onda je jedan nestabilan hod i otežan govor otkrio najgoru moguću istinu – agresivni rak mozga koji se nemilosrdno proširio.

Prvi znaci bolesti pojavili su se u oktobru prošle godine. Ono što je počelo kao povraćanje, nestabilan hod i poteškoće u govoru, brzo se pretvorilo u dijagnozu od koje strepi svaki roditelj – maligni tumor mozga (meduloblastom) najvišeg stepena agresivnosti. Nažalost, bolest se tu nije zaustavila.

Lekari su otkrili promenu u zadnjoj lobanjskoj jami koja je izazvala opasno nakupljanje tečnosti u mozgu (akutni hidrocefalus). Nažalost, patohistološki nalaz i analize tečnosti u kičmenom stubu potvrdili su da se bolest proširila (metastazirala) na centralni nervni sistem, dok je scintigrafija kostiju uočila depozite na rebrima.

Ovaj mali, ali neverovatno hrabri Zrenjaninac već je prošao kroz niz operativnih zahvata: operaciju glave, ugradnju šanta i iscrpljujuće cikluse hemioterapije i radioterapije (terapije zračenjem). Ipak, uprkos svom naporu lekara u Srbiji i Matijinoj neverovatnoj volji za životom, bolest zahteva nastavak lečenja u inostranstvu.

Porodica Živanov nema više vremena za čekanje. Već početkom juna putuju u Tursku i hitno su im potrebna sredstva za Matijino dalje lečenje, dodatne hemoterapije, laboratorijske analize i putne troškove koji prevazilaze sve mogućnosti njegovih najbližih.

Foto: Budi Human

Kako možemo pomoći Matiji

Matiji možemo pomoći donacijama putem Fondacije "Budi human":

Slanjem SMS poruke sa tekstom 1980 na broj 3030 (cena poruke je 200 dinara, jednokratna pomoć)

Uplatom na dinarski račun: 160-6000002579390-54

Uplatom na devizni račun: 160-6000002580760-18

IBAN: RS35160600000258076018