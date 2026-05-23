Narodni poslanik u Skupšini Srbije, Uglješa Grgur i njegov Pokret za Pravdu Grgur otvorili su kancelariju u Nišu.

-Štitmo prava interesa grašđana u celoj Srbiji, a ne samo u Beogradu. Zato smo ostvorili kancelariju u Nišu. Cilj našeg Pokreta je pre svega borba protiv svih vidova korupcije koji muče gradane počev od nezakonitog rada izvršitelja. Davaćemo pravne savete svim zainteresovanim građanima. Putem medija i drugih sredstava informisanja, Pokret će obaveštavati građane o svakoj nepravdi kojoj budu izloženi pojedinci od strane izvršitelja i drugih državnih i privatnih organa, i svih vidova kriminala - kaže Grgur za Kurir i dodaje da je „Pokret za pravdu građana - Grgur" nevladino i neprofitno udruženje:

-Naša kancelarija se nalazi na Trgu Kralja Milana u starom podzemnom prolazu. Ovde mogu doći sve zainteresovane Nišlije i građani sa juga.

Podsetimo, Grgur se kao narodni poslanik i predsednik Pokreta za pravdu Grgur već godinama bori kako kaže "protiv odluka izvršitelja da čitave porodice sa decom budu izbacene na ulicu". Grgur se, kako naglašava, "kao narodni poslanik čsto obraćao po ovom ali i mnogim drugim pitanjima i problemima građana za skupštinskom govornicom: