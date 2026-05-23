Na pitanje da li je moguće prevariti poligraf, Novak ističe da to ne može da tvrdi, iako zna kako sve funkcioniše, a da bi običan čovek za to morao da ima apsolutno predznanje, obuku i savršeno sprovede kontramere tri puta zaredom, što moderni kanali za detekciju odmah hvataju.

Takođe, razbija se i mit o tome da trema može da utiče na rezultat.

- Svako ko dođe na poligraf ima tremu. Nema šanse da poligraf pokaže da neko laže samo zato što je pod stresom ili što mu je neprijatno. Moj posao je da smirim tu osobu. Onoga ko nije kriv, uspem da ga smirim, jer se nevini plaše da ne budu pogrešno optuženi. Ali onaj ko je kriv, šta god da uradite, nećete moći da ga smirite, jer se plaši da ne bude provaljen - precizira Novak.