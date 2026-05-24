Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas molitveno obeležavaju dan posvećen Svetim ravnoapostolnim Ćirilu i Metodiju, sveslovenskim prosvetiteljima koji su svojom božanskom mudrošću i neumornim trudom izveli slovenski rod iz tame neznanja na svetlost pismenosti i vere Hristove.

Rođena u Solunu, u domu znamenitih roditelja Lava i Marije, sveta braća od rane mladosti behu predodređena za velika dela. Stariji Metodije, najpre visoki carski činovnik, nakon deset leta službe među Slovenima, spoznao je ispraznost svetovne slave, te se povukao u tišinu gore Olimp, predavši se monaškom podvigu. Tu mu se ubrzo pridružio i mlađi brat Konstantin, potonji Ćirilo, koji je zbog svoje neprevaziđene učenosti i darovitosti u Carigradu prozvan Filozofom. Njihov put bio je popločan iskušenjima, od misije među Hazarima, gde su silom reči utvrdili veru pravoslavnu, do istorijskog poziva kneza Rastislava da krenu put Velike Moravske.

Uzdajući se u pomoć Višnjega, sveta braća su pre polaska sastavila slovensku azbuku, prva slova kojima će se slaviti ime Božije na jeziku naroda. Prevodeći svete knjige sa grčkog na staroslovenski, Ćirilo i Metodije su u Moravskoj postavili temelje nacionalne crkve i pismenosti. Njihova misija naišla je na snažan otpor onih koji su smatrali da se Jevanđelje može propovedati samo na tri "sveta" jezika, ali su braća pred samim papom u Rimu uspela da odbrane pravo Slovena da Boga slave svojim glasom i pismom.

Iako krhkog zdravlja, Ćirilo je u Rimu primio monaški postrig i ubrzo se upokojio, ostavivši bratu u amanet da nastavi njihovo zajedničko delo. Metodije, postavljen za arhiepiskopa panonsko-moravskog, proći će kroz godine tamnovanja i progona od strane nemačkih biskupa, ali plamen koji su zapalili niko nije mogao ugasiti. Do poslednjeg daha utvrđivao je veru među slovenskim življem, pre nego što se 885. godine pridružio bratu u nebeskim dvorima.

Nakon njihove smrti, učenici svetih prosvetitelja, predvođeni Klimentom i Naumom, prebegli su na jug, u predele Ohrida, gde su stvorili najjače ognjište slovenske pismenosti. Danas narodna verovanja opominju da se na ovaj praznik ne valja prihvatati teških kućnih poslova, pranja veša niti usisavanja, već se valja posvetiti duhovnom uzdizanju. Običaj nalaže da deca i studenti na ovaj dan čitaju knjige, kako bi im blagodat svetih učitelja podarila uspeh u učenju tokom cele godine.

Dan svetitelja završava se iskrenom molitvom koja odjekuje kroz vekove:

"Jako apostolom jedinopravniji i slovenskih stran učiteljije, Kirile i Metodije bogomudriji, vladiku vsjeh molite, vsja jaziki slovenskaja utverditi v pravoslaviji i jedinomisliji, umoriti mir i spasti duši našja."