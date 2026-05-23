Slušaj vest

- O tome su odmah obavešteni pripadnici MUP-a. Nadležni državni organi preduzimaju mere kako bi se proverili vozovi i depoi, sa ciljem očuvanja bezbednosti železničkog saobraćaja, putnika, korisnika usluga i zaposlenih - navodi se u saopštenju.

Kako je precizirano, čekaju se dalje instrukcije od nadležnih organa o daljim postupanjima u vezi organizovanja železničkog saobraćaja.

"Srbijavoz" je saopštio ranije danas da je "Infrastruktura železnice Srbije" u 4.15 časova do daljnjeg obustavila saobraćaj svih vozova na železničkoj mreži Republike Srbije.

Navodi se i da će zbog obustave saobraćaja vozova biti organizovan autobuski prevoz za putnike međunarodnog voza koji je krenuo iz Bara u 20.10 časova, a koji je zaustavljen u stanici Požega.