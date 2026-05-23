U Beogradu je nestala dvanaestogodišnja devojčica Anastasija Ferizović, a porodica i policija upućuju hitan apel javnosti za pomoć u potrazi. Anastasija je visoka oko 155 centimetara, ima 12 godina, a njen nestanak je zvanično prijavljen nadležnim organima koji su odmah pokrenuli potragu.

Detaljan opis i poslednja lokacija

Prema informacijama dobijenim od porodice, devojčica je sinoć izašla iz kuće u Učiteljskom naselju i od tada joj se gubi svaki trag.

Poslednji put je viđena sinoć između 21 i 22 časa u blizini Malog Mokrog Luga.

U trenutku nestanka na sebi je imala:

Svetloplave farmerke (zvoncare), pocepane na kolenima

Bele "džombaste" patike

Majicu (boja nije precizirana) Apel javnosti

Porodica je očajna i moli sve građane koji su se u to vreme kretali u blizini Malog Mokrog Luga ili Učiteljskog naselja da obrate pažnju na opis. Svaki minut je dragocen u ovakvim situacijama.

Ukoliko ste videli Anastasiju ili imate bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u njenom pronalasku, odmah se javite najbližoj policijskoj stanici ili pozovite broj 192.