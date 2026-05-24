Zujanje osa i stršljenova sve češće se čuje, pčele se roje! Stručnjaci kažu da osama i pčelama ne bi trebalo prilaziti na bliže od metar, a stršljenu ni na deset metara.

Snimak džinovskog stršljena na drugom spratu jedne zgrade u Zemunu, uplašio je i uznemirio stanare. Svesni da proleće sa sobom donosi i ove opasne insekte, građani su u strahu, a čuveni hvatač zmija i stršljenova, Vladica Stanković, detaljno objašnjava šta se zapravo dešava u ovom periodu i kako jedan jedini ujed može postati fatalan.

Matice su izašle iz hibernacije: Sprema se armija od 1.000 jedinki

Prema njegovim rečima, nema mesta iznenađenju jer je proces formiranja novih gnezda uveliko u toku.

- Matica je odavno izašla iz svoje hibernacije. Oplođena ženka sada sama počinje da formira svoje leglo. U ovoj prvoj fazi, ona ima ulogu i matice i radilice - sama poleže jaja i hrani svoje larve nektarom i sitnim insektima u krugu od čak dva i po kilometra - objašnjava Stanković za portal Telegraf.

Vladica Stanković

Iz tih prvih larvi izleći će se uglavnom ženke i tek poneki mužjak (trut). Čim ti mladi stršljenovi odrastu, oni preuzimaju sve poslove: postaju hranitelji, čuvari i izviđači. Matica tada prestaje da leti i njena jedina uloga do kraja sezone postaje polaganje jaja. Zavisno od toga koliko je godina topla, jedno društvo na svom vrhuncu u avgustu i septembru može da broji od 400 do čak 1.000 jedinki!

Fascinantna, ali jeziva arhitektura

Možda niste znali, ali gnezdo stršljena je pravo malo inženjersko čudo, napravljeno od stopljenog drveta.

- Matica žvaće sitne komadiće drveta i od te pulpe stvara savršeno klimatizovano gnezdo. Unutar tog umetničkog dela temperatura je uvek tačno 31 stepen i ono nikada ne može da se pregreje - kaže Vladica.

Kako stršljenovi biraju žrtvu i kada kreće masovni napad?

Vladica naglašava da su ovi insekti uvek opasni, ali da imaju stroga pravila ponašanja. Ako ih ne ugrožavate, oni vas neće dirati. Međutim, problem nastaje ako osete pretnju po svoje gnezdo.

- Oni imaju svoje stražare i izviđače koji neprekidno motre na situaciju. Ako procene da je leglo u opasnosti, stršljen koji vas ubode istog sekunde ispušta feromon - miris za uzbunu. Taj miris je signal za čitavu armiju koja se u sekundi sjati i kreće u masovni napad na isto mesto na telu - upozorava Vladica.

Ubod stršljena može izazvati anafilaktički šok i teške alergijske reakcije. Vladica ističe surovu istinu – nekada je dovoljan samo jedan ubod da dođe do smrtnog ishoda, dok u drugim situacijama čovek preživi i deset uboda. Sve zavisi od organizma i mesta uboda (da li je otrov ubrizgan u meko tkivo ili direktno u arteriju).

Pri ubodu dolazi do naglog pada krvnog pritiska, manjka kiseonika i opasnog sužavanja krvnih sudova. Zato je prva pomoć ključna.

- Stršljenovi su mnogo opasniji od zmija! Ako vas ubode, odmah morate uzeti lek za alergiju (poput Presinga, Eriusa ili Pronizona) i što pre se uputiti u prvu zdravstvenu ustanovu. Izuzetno je važno da lek ne pijete sa vodom, već da ga odmah sažvaćete! Tako će kroz pljuvačne žlezde brže dospeti u organizam, raširiće krvne sudove i obezbediti vam dovoljno kiseonika i vremena da stignete do lekara - naglasio je on.

Kurir/Telegraf.rs