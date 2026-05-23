Stotine porodica koje su iz Velike Britanije krenule na produženi vikend ostale su zaglavljene u ogromnim gužvama kod luke Dover u subotu ujutru, nakon što su uvedene nove granične kontrole Evropske unije.

Putnici koji trajektima putuju ka Evropi čekali su najmanje sat i po unutar same luke kako bi prošli pasošku kontrolu, saopštila je uprava luke Dover. Međutim, brojni turisti tvrde da su dodatno proveli i do dva sata pokušavajući uopšte da stignu do luke, dok je na prilaznim putevima vladao potpuni saobraćajni haos.

Očekuje se da će subota biti najprometniji dan u luci od početka godine, sa više od 8.000 putnika. Porodice će takođe morati da izdrže neuobičajeno visoke majske temperature dok čekaju da se ukrcaju na trajekte. Očekuje se da će maksimalna temperatura u Doveru u subotu dostići 25 stepeni, a za jugoistok zemlje na snazi je narandžasti meteoalarm zbog vrućine.

Ovo je prvi praznični period od implementacije novog Sistema ulaska/izlaska (EES) Evropske unije, koji podrazumeva registrovanje otisaka prstiju i fotografisanje putnika.

Kompletan sistem u luci Dover još uvek nije u potpunosti operativan i dalje se čeka instalacija francuske tehnologije. Zbog toga je francuska granična policija ručno kreirala zapise o putnicima na istočnim dokovima.

Međutim, oko 9:30 ujutru, pasoška kontrola je donela odluku da suspenduje Evropski sistem ulaska/izlaska i vrati se na analogno lupanje pečata u pasoše, u pokušaju da se ublaže gužve koje su se stvorile širom grada.

Dag Banister, izvršni direktor luke Dover, izjavio je za The Independent da su ove mere ublažavanja primenjene "jer je zagušenje kroz grad bilo previše ozbiljno".

Rozamund Hol, koja je putovala u Francusku sa svojim partnerom Polom i četvorogodišnjim sinom, razgovarala je za The Independent u subotu ujutru oko 8:30 i rekla da već duže od dva sata pokušavaju da uđu u luku.

- Svi putevi koji vode u Dover su u potpunom kolapsu - rekla je ona.

- Čini se da kontrola saobraćaja nema kontrolu nad onim što se dešava i veoma je teško dobiti informacije o tome koliko traje procedura.

- Putujem u konvoju sa roditeljima za Francusku i oni su ispred nas. Rekli su da je, kada su ušli u samu zonu luke, tamo takođe bilo neverovatno sporo. Ulazite u novi zastoj. Ušli su u zonu luke oko 6:50 ujutru i tek su sada prošli pasošku kontrolu, što je skoro sat i 45 minuta, a to ne računa ogromnu gužvu da se uopšte stigne dotle.

Rekla je da je njen automobil i dalje udaljen oko milju od ulaza u luku, ali da „utevi izgledaju kao parking, sve stoji, potpuni je kolaps”.

Gospođa Hol, koja piše o vinima za The Independent, opisala je situaciju rečima:

- Saobraćaj je izuzetno gust iz pravca auto-puta M20, a potpuni kolaps je na spuštanju sa prilaza A2, što su dva glavna puta koja vode u zonu luke. Ljudi koji dolaze kroz sam Dover i pokušavaju da se uključe, vraćaju se nazad na glavne magistralne puteve.

Putujemo trajektima kompanije P&O i trebalo je da isplovimo u 9 ujutru. Rekli su nam da ne dolazimo ranije od dva sata pre zatvaranja čekiranja, što bi za moj trajekt u 9 sati bilo u 6 ujutru. Pratili smo ta uputstva i ciljali da stignemo oko 6:20 ujutru. Smešno je što je ovako, a situacija se neće nimalo poboljšati kada dođe leto.

Sajmon Kalder, urednik turističke rubrike u The Independent-u koji se nalazi u Doveru, rekao je:

- Nažalost, ako ste jedna od 8.000 porodica koje jutros i tokom ostatka dana kreću u inostranstvo, idući trajektom za Kale ili Dankerk, predstoji vam čekanje. Gledam preko puta i automobili čekaju duž celog puta A20 koji vodi u Dover. Ispred sebe vidim oko hiljadu automobila koji su ovde još od zore. Uobičajeno bi se nadali da mogu da obrade oko 800 automobila po satu, ali ja ne vidim ni približno toliki intenzitet.