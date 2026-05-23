Srbija na udaru intenzivnih padavina, RHMZ uputio hitno upozorenje: Upaljena 2 meteo-alarma u naredna 3 sata
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je da će u oblasti od istočne i jugoistočne Srbije preko Pomoravlja i Šumadije do juga Srbije u naredna tri časa biti povremenih kratkotrajnih pljuskova i grmljavine, dok će u oblasti Homolja i Pčinjskog okruga lokalno biti intenzivniji uz grad, što je navedeno uz hitno upozorenje.
Kako je saopštio RHMZ, vetar slab i umeren, na severu Vojvodine i u planinskim predelima povremeno i jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 22 do 27 °S.
Takođe, RHMZ je za danas upalio i meteoalame:
Narandžasti meteoalarm (Vreme je opasno) je na snazi na istoku Srbije: Upozorenje na grmljavinu i obilne padavine (kišu).
Žuti meteoalarm (Vreme može biti opasno) je na snazi u većem delu centralne i južne Srbije: Šumadija: grmljavina; Pomoravlje: grmljavina i kiša; Jugoistočna Srbija: grmljavina i kiša; Jugozapadna Srbija: grmljavina; Kosovo i Metohija: grmljavina.