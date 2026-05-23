Na graničnom prelazu Gradina putnički automobili čekaju pola sata, dok su kamioni na Batrovcima zadržani sat vremena. AMSS upozorava na gužve.
Stanje na granicama tokom večeri: Evo gde se večeras čeka i do sat vremena, oglasio se AMSS
Putnički automobili čekaju pola sata u oba smera na graničnom prelazu Gradina, dok su zadržavanja za kamione od sat vremena evidentirana samo na izlazu iz Srbije na Batrovcima, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).Kako su naveli iz AMSS, početak još jednog majskog vikenda i duži dani donose pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Srbiji.
Najveće gužve očekuju se najpre na izlazima iz većih gradova, a zatim i na svim frekventnijim putnim pravcima širom zemlje.
AMSS je upozorio i da je u toku sezona građevinskih radova, zbog čega se na pojedinim deonicama vozi usporeno, a kada se tome doda i povećan broj vozila, na tim mestima često dolazi do formiranja kolona i zastoja.
