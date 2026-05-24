Na vrhu liste zabranjenih namirnica je crveno i prerađeno meso

Ljudski vek nikada nije bio duži. Naučnici predviđaju da bi do 2050. godine skoro pola milijarde ljudi moglo biti starije od 80 godina. Povećanje očekivanog životnog veka ljudi delimično je posledica poboljšanja u ishrani, ali to, koji izbori hrane dovode do najdužih i najzdravijih ishoda u starijoj dobi, naučnici još uvek pokušavaju da shvate.

Kod nekih određenih načina ishrane, vrsta namirnica koje se uglavnom konzumiraju, povezuju se sa godinama dodatnog života, i to se uglavnom odnosi na biljnu hranu i zdrave masti. Ali izbor mesa je kontroverzniji i obično dolazi sa jednom začkoljicom.

Studija iz Kine sada je dodala još jednu prepreku istraživanjima koja za zaključak imaju da izbegavanje mesa vodi dužem živou. Kod više od 5.000 ljudi starijih od 80 godina, istraživači su otkrili da su žene koje jedu meso imale veću verovatnoću da dožive 100 godina nego žene vegetarijanki.

Nije bilo značajne veze između dugovečnosti i vegetarijanstva kod muškaraca, kada su istraživači analizirali podatke po polu. Utvrđeno je da su vegetarijanci koji su bili učesnici studije i koji su ocenjeni kao mršavi imali manje šanse da dožive 100 godina u odnosu na one koji jedu meso.

- Svakodnevna konzumacija mesa bila je povezana sa 44 procenta većom verovatnoćom doživljavanja 100 godina (u poređenju sa vegetarijanskom ishranom) kod grupe sa površnom težinom, dok se ova povezanost nije pojavila kod grupe sa normalnom ili prekomernom težinom - zaključuju autori studije.

Takođe, vegetarijanci koji su jeli ribu, mlečne proizvode ili jaja imali su slične šanse da dostignu 100 godina kao i oni koji jedu meso. Ovo ukazuje na to da starije ženske odrasle osobe koje jedu dovoljno kalorija i esencijalnih hranljivih materija mogu povećati svoje šanse da postanu stogodišnjakinje.

Rezultati podržavaju nedavna istraživanja koja ukazuju da je zaštita mišićne mase konzumiranjem proteina od vitalnog značaja za zdravo starenje.

Novi podaci dolaze iz jedne od najvećih studija o starijim osobama bilo gde u svetu: Kineskog longitudinalnog istraživanja o zdravoj dugovečnosti (CLHLS).

Istraživači sa Univerziteta Fudan, Kineskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti i Univerziteta Đao Tong u Šangaju uporedili su ishode 1.459 stogodišnjaka sa ishodima 3.744 nestogodišnjaka u njihovim 80-im i 90-im godinama.

Uloga BMI vredna daljih istraživanja o životnom veku

Tim je otkrio da indeks telesne mase (ITM) delimično objašnjava vezu između vegetarijanstva i kraćeg životnog veka.

S obzirom na to da starije populacije imaju veću verovatnoću da budu pogođene, autori sugerišu da je uloga BMI u dugovečnosti "vredna daljeg istraživanja".

Na primer, "paradoks gojaznosti" je termin koji opisuje kako veća telesna težina izgleda povezana sa boljim zdravstvenim ishodima kod starijih populacija. Ovo je suprotno od onoga što se nalazi kod mlađih populacija.

Studija stogodišnjaka u Kini može otkriti samo povezanosti, što znači da je moguće da drugi faktori utiču na rezultate, ograđuju se israživači.

Studija, na primer, ne uzima u obzir promenu prehrambenih navika tokom vremena; ankete su procenjivale samo šta su učesnici jeli u kasnijim godinama. Međutim, prethodna istraživanja podržavaju ideju da bi izbori načina života, poput ishrane, mogli biti glavni razlozi zašto neki ljudi žive do 100 godina.

Prema nekim procenama, dostizanje 90. godine života može se objasniti sa 70% zdravih navika, kao što su kvalitetan san, fizička aktivnost ili adekvatna ishrana.

Moguće je i da starije osobe imaju drugačije nutritivne potrebe, ali mnoge studije o vegetarijanstvu fokusiraju se na mlađe osobe i varijable vezane za njihov način života.

Jedna studija sprovedena na više od 65.000 ljudi, mladih i starih, otkrila je da se oni koji se hrane vegetarijanski, mogu suočiti sa većim rizikom od preloma kostiju, verovatno zbog manjeg unosa kalcijuma i proteina. Neki dokazi pokazuju da starijim osobama treba više proteina u ishrani nego što sugerišu trenutne smernice.

Međutim, ishrana je izuzetno složeno područje istraživanja, a na zdravstvene ishode može uticati mnoštvo društvenih, ekoloških i individualnih faktora.

Po svoj prilici, najbolji izbor hrane za produženje života zahteva raznolikost i ravnotežu, što se razlikuje od osobe do osobe.

Važna je i vrsta i količina mesa

Svakako, vegetarijanska ishrana, ishrana zasnovana na biljkama i ishrana sa malo mesa povezane su sa manjim rizikom od određenih zdravstvenih problema, kao što su srčane bolesti, moždani udar, dijabetes tipa 2 i gojaznost.

Takođe, nije ni svako meso podjednako povezano sa negativnim zdravstvenim ishodima, a količina može biti takođe bitan faktor. Prerađeno meso i crveno meso, na primer, često su povezani sa lošijim zdravljem i kraćim životnim vekom, zbog čega se generalno preporučuje njihova umerena konzumacija.

- Naši nalazi su naglasili važnost uravnotežene ishrane, kako životinjskog tako i biljnog porekla, za zdravu dugovečnost. Potrebne su buduće studije usmerene na starije osobe u naprednoj životnoj dobi za formulisanje smernica za ishranu - navodi im stručnjaka koji je studiju objavio u časopisu The American Journal of Clinical Nutrition.