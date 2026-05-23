Pronađena devojčica (12) koja je nestala u Malom Mokrom Lugu: Oglasio se otac i otkrio detalje
Najvažnije informacije potvrdio je njen otac, koji se zahvalio svima koji su učestvovali u potrazi ili širili vest o njenom nestanku.
- Hvala, pronašli su je! Živa je i zdrava je - izjavio je otac.
Ona je, da podsetimo, nestala u petak uveče kod Malog Mokrog Luga, između 21 i 22 sata.
U trenutku nestanka ona je na sebi imala svetloplave pocepane farmerke zvoncare i bele "džombaste" patike.
