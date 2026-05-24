Na obali Egejskog mora, među belim kućama koje se poput kaskada spuštaju ka tirkiznim uvalama i promenadama uz more, nalazi se Bodrum - jedno od najprestižnijih i najlepših letovališta turske obale. Elegantna marina ispunjena jahtama, uske kamene ulice, restorani sa pogledom na more i atmosfera koja istovremeno deluje opušteno i luksuzno učinili su Bodrum sinonimom za sofisticiran odmor na Egeju.

Dani ovde protiču uz miris mora, lagane šetnje uz obalu i uživanje na plažama koje važe za jedne od najlepših u Turskoj, dok večeri donose sasvim drugačiju energiju – svetla marine koja se prelamaju na površini mora, muziku iz lounge barova i atmosferu koja Bodrum čini destinacijom kojoj se gosti rado vraćaju.

U takvom ambijentu smešten je Vogue Hotel Supreme Bodrum 5★, ekskluzivni resort u mestu Torba, udaljen oko 8 km od centra Bodruma i približno 27 km od aerodroma. Lokacija omogućava miran i opušten boravak uz more, ali i jednostavan pristup centru jednog od najatraktivnijih letovališta Turske.

Hotel se prostire na impresivnih 400.000 m², otvoren je 2013. godine, dok je poslednja renovacija realizovana tokom 2022/2023. godine. Kompleks raspolaže sa ukupno 782 smeštajne jedinice, uključujući i 52 luksuzne vile, raspoređene u glavnoj zgradi i bungalovima. Gostima su na raspolaganju glavni restoran Veranda, više specijalizovanih restorana, veliki broj barova, luksuzni spa centar, fitness centar i brojni sadržaji za aktivan i porodični odmor, zbog čega se Vogue Hotel Supreme Bodrum ubraja među najkompletnije resorte u regiji.

Poseban utisak ostavlja prostrana plaža sa svetlim peskom, duga oko 650 metara, kao i dodatni privatni deo plaže namenjen gostima vila. Uz plažu se nalaze i dve platforme za sunčanje, dok su ležaljke, suncobrani i peškiri dostupni bez doplate, što dodatno doprinosi osećaju komfora i bezbrižnog odmora uz more.

Smeštajne jedinice uređene su u savremenom stilu i pružaju visok nivo udobnosti. Gostima su u sobama na raspolaganju centralna klima, SAT TV, mini-bar, Wi-Fi internet, sef, set za čaj i kafu, fen za kosu, papuče i bademantil, dok većina soba ima balkon ili terasu. Hotel u ponudi ima različite tipove smeštaja – od Garden Room i Superior soba u bungalovima i glavnoj zgradi, do prostranih Family soba, Family Suite jedinica i Family Connection soba namenjenih većim porodicama. Superior Sea View sobe pružaju pogled na more, dok pojedine kategorije nude dodatni prostor i viši nivo privatnosti tokom boravka.

Usluga u hotelu organizovana je na bazi Ultra All Inclusive koncepta i obuhvata doručak, kasni doručak, ručak, večeru i noćni obrok po principu samoposluživanja, kao i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića u skladu sa hotelskim pravilima. Pored glavnog restorana, gostima su na raspolaganju i à la carte restorani Nisk 24, Loco sa italijanskom kuhinjom, Radika sa turskom kuhinjom, Marola sa ribljim specijalitetima, Toranaga sa teppanyaki konceptom i Saia Grill restoran.

Gastro ponudu dodatno upotpunjuju brojni barovi, poslastičarnica, sladoled, užine i tradicionalne turske palačinke, pa svaki deo dana u hotelu donosi drugačiji gastronomski doživljaj.

Vogue Hotel Supreme Bodrum posebno je atraktivan za porodice sa decom. Najmlađim gostima namenjeni su luna park, 8D bioskop, dino park, igralište i veliki mini klub površine 2.500 m², organizovan po uzrastima, sa dodatnim sadržajima poput pozorišta, sobe za ples i restorana prilagođenog deci.

U okviru kompleksa nalazi se i poznati Candyland Aqua Park sa ukupno 25 tobogana, od kojih je 12 namenjeno odraslima, a 13 deci, što ga čini jednim od najatraktivnijih porodičnih sadržaja u Bodrumu.

Za goste koji žele aktivan odmor hotel nudi više otvorenih bazena, zatvoreni bazen, aqua park, tenis, badminton, mini fudbal, odbojku na plaži, jogu, pilates, mini golf, pikado, fitness centar i različite dnevne aktivnosti. Tokom večeri organizuju se živa muzika, tematske žurke i večernji programi koji dodatno upotpunjuju atmosferu resorta.

Poseban deo hotelskog iskustva predstavlja luksuzni Spa & Wellness centar površine oko 3.000 m², dekorisan u elegantnom orijentalnom stilu. Gostima su na raspolaganju sauna, parno kupatilo, jacuzzi, hamam i moderno opremljen fitness centar, pa boravak u hotelu može biti podjednako posvećen relaksaciji i aktivnom odmoru.

Uz prostranu peščanu plažu, veliki izbor sadržaja, visok nivo usluge i atmosferu savremenog luksuza, Vogue Hotel Supreme Bodrum 5★ predstavlja odličan izbor za goste koji žele sadržajan i elegantan odmor na obali Egejskog mora.

