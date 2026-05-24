Krije li se jedna od najvećih tajni slovenske istorije upravo u Sremu? Već decenijama pojedini istoričari i arheolozi razmatraju mogućnost da se grob Svetog Metodija, jednog od tvoraca slovenske pismenosti, nalazi na lokalitetu "Zidine" u Mačvanskoj Mitrovici. Iako konačan dokaz nikada nije pronađen, brojni tragovi i dalje održavaju ovu teoriju živom.

METODIJE BIO DIREKTNO VEZAN ZA SIRMIJUM

Najvažniji podatak koji ovu priču čini ozbiljnom jeste činjenica da je Sveti Metodije u 9. veku postavljen za arhiepiskopa panonsko-sirmijumske oblasti. To praktično znači da je tadašnji Sirmijum, nekadašnji centar Rimskog carstva, bio direktno povezan sa njegovim delovanjem među Slovenima. Metodije je, zajedno sa bratom Ćirilom, širio hrišćanstvo i pismenost, a u istoriji su ostali upamćeni kao tvorci glagoljice – prvog slovenskog pisma. Dok se grob Svetog Ćirila nalazi u Rimu, mesto na kojem je sahranjen Metodije nikada nije pouzdano potvrđeno.

ČETIRI CRKVE JEDNA IZNAD DRUGE

Lokalitet "Zidine" u Mačvanskoj Mitrovici već dugo intrigira stručnjake. Arheološka istraživanja pokazala su da se na tom prostoru nalaze ostaci čak četiri sakralna objekta, podizana jedan iznad drugog kroz vekove. Stručnjaci smatraju da upravo takav kontinuitet ukazuje na to da je reč o izuzetno važnom hrišćanskom mestu, a pojedini istraživači veruju da bi jedna od crkava mogla biti povezana upravo sa Metodijevom episkopijom.

HIPOTEZA STARA SKORO ŠEST DECENIJA

Teoriju o mogućem Metodijevom grobu u Sremu još 1967. godine izneo je američki istoričar mađarskog porekla Imre Boba. Kasnije je interesovanje za ovu priču obnovio i američki arheolog Majkl Verner, veliki poznavalac istorije Sirmijuma. Njihove hipoteze zasnivaju se na nekoliko ključnih tačaka:

Sirmijum je bio veliko crkveno središte

Metodije je bio direktno povezan sa panonsko-sirmijumskom arhiepiskopijom

ne postoje egzaktni podaci o mestu njegove sahrane

lokalitet "Zidine" ima sve karakteristike velikog episkopskog centra

MISTERIJA KOJA I DALJE TRAJE

I pored brojnih teorija, stručnjaci upozoravaju da i dalje ne postoji krunski dokaz da je Metodije zaista sahranjen kod Sremske Mitrovice. Ipak, interesovanje za ovu tajnu ne jenjava, a pojedini istoričari smatraju da bi buduća istraživanja mogla doneti odgovore o sudbini jednog od najvažnijih ljudi slovenske istorije. Lokalitet u Mačvanskoj Mitrovici zbog toga se sve češće pominje kao potencijalno jedno od najznačajnijih ranohrišćanskih mesta u ovom delu Evrope.