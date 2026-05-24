U ovom času na jugoistoku Srbije ima oblačnosti, koja veći deo jutra daje pljuskove sa grmljavinom.

Jače nevreme sa obilnim pljuskovima i grmljavinom očekuje se naročito na širem području Niša. Ovaj sistem je lokalnog karaktera i zahvata manji prostor, ali su padavine unutar njega vrlo intenzivne, pa u kraćem vremenskom intrevalu može da padne i više od 20 litara kiše po kvadratnom metru.

Ovaj grmljavinski sistem u nastavku jutra premeštaće se u severoistočnoj visinskoj struji dalje prema širem području Prokuplja i zahvatiti i delove Topličkog okruga.

U ostalim predelima Srbije i u Beogradu je potpuno vedro. Tokom dana na severu Srbije zadržaće se vedro nebo.

U ostalim predelima promenljivo oblačno, a na jugu i istoku sa pljuskovima i grmljavinom. U tim predelima biće lokalnih grmljavinskih oluja sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima.

Maksimalna temperatura biće od 24 na jugu do 28 stepeni na severu Srbije, u Beogradu do 27.