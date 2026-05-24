Planiranje letovanja ili poslovnog puta u inostranstvo uvek podrazumeva proveru dokumenata i pakovanje, ali vozači bi ove godine posebnu pažnju trebalo da obrate na nova pravila i tehnologiju koja ih čeka na evropskim putevima. Ako ste jedan od onih koji vole da testiraju granice brzine na autoputu, a zatim naglo pritisnu kočnicu čim u daljini ugledaju poznati oblik kućišta radara, imamo loše vesti za vas.

Nova tehnologija koja ne prašta greške

Hrvatski mediji prenose da se na putevima pojavila nova oprema koju vozači vide prekasno. Ova nova tehnologija temelji se na 3D LiDAR sistemu, odnosno laserskom skeniranju koje ne posmatra put samo kao jednu tačku merenja.

Za razliku od dosadašnjih uređaja koji su imali ograničen fokus, ovaj sistem kreira detaljnu sliku saobraćaja u realnom vremenu.

Uzaludno kočenje pred samim radarom

Na području Republike Srpske trenutno je instalirano ukupno 95 stacionarnih radara

Ono što najviše brine vozače jeste činjenica da je tradicionalna metoda usporavanja u poslednjem trenutku postala prošlost. Kočenje neposredno pre radara uskoro bi u Španiji moglo postati potpuno beskorisno.

Tamošnja saobraćajna uprava DGT uvodi novu generaciju kamera za nadzor brzine koje mogu da mere i slikaju vozila već sa udaljenosti od 200 metara, i to u oba smera vožnje.

Kada ugledate kameru kazna je već napisana

Problem za vozače je u tome što je domet ovih kamera toliki da one završe svoj posao pre nego što ljudsko oko uopšte može da detektuje gde se uređaj nalazi. Drugim rečima, trenutak u kojem vozač ugleda kućište radara više neće značiti da još ima vremena da popravi stvar.

Kod takvih uređaja važi vrlo jednostavno pravilo: kada ih vozač vidi, prekršaj je već zabeležen. Zbog toga se svim našim građanima koji putuju u ove krajeve savetuje maksimalan oprez i strogo poštovanje ograničenja, jer novi 3D LiDAR sistemi ne ostavljaju prostor za izvlačenje.