Prava drama odigrala se juče na Zrenjaninskom putu kada je jednom automobilu, prema rečima vlasnice, motor pomešao ulje i vodu, nakon čega je vozilo počelo naglo i intenzivno da se dimi. U automobilu se u tom trenutku nalazilo i dete, ali su zahvaljujući brzoj reakciji prolaznika i pripadnika obezbeđenja Grada Beograda izbegnute ozbiljnije posledice.

Kako je objavljeno na Instagram stranici serbialive_beograd, majka je uspela da "brzinom svetlosti" izvuče dete iz auto-sedišta, dok su ljudi iz oba smera odmah zaustavljali vozila i donosili protivpožarne aparate kako bi pomogli.

Posebnu zahvalnost uputila je momcima iz obezbeđenja Grada Beograda, koji su dečaka sklonili u službeni automobil kako ne bi bio izložen velikoj vrućini i dimu.

- Momci iz Obezbeđenja grada Beograda su sklonili bebca u kola, jer je napolju bilo 30 stepeni, a čovek se iz dima pojavio i rekao: "Ostanite s njom, imam šlep službu, ne treba ništa da platite" - navodi se u objavi na Instagramu.

Majka je istakla da je situacija bila veoma potresna, ali da joj je srce bilo puno zbog reakcije ljudi koji su bez razmišljanja pritekli u pomoć.

- Koliko je u sekundi bilo potresno, toliko mi je srce bilo puno, jer ima još ljudi ogromnog srca! Ovim putem, javno, želim da se zahvalim svima! - napisala je ona.