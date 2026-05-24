Slušaj vest

U manastiru Tumaneobeležava se 90 godina od obretenja moštiju svetog Zosima Tumanskog Čudotvorca i deset godina od obnove velike tumanske litije i presvlačenja moštiju. Događaj je okupio veliki broj vernika iz celog Balkana, među kojima su i oni iz Severne Makedonije i Republike Srpske.

Sveta liturgija prethodila je presvlačenju moštiju svetog Zosima, koje su obavili monasi bratstva na čelu sa igumanom manastira Tumane, arhimandritom Dimitrijem.

Potom su se vernici, koji su u litiji nosili mošti Svetog Zosima Tumanskog, uputili ka isposnici gde će mošti biti izložene do kraja dana, kako bi okupljeni mogli da im se poklone i celivaju ih.

Foto: manastir Tumane

Nakon toga, vernicima će biti podeljeni delovi stare odežde, kao poseban blagoslov.

Događaj je okupio veliki broj vernika iz celog Balkana, među kojima su i oni iz Severne Makedonije i Republike Srpske, sa nadom u ozdravljenje, duhovni mir i blagoslov.

Sveti Zosim Tumanski u Srbiju je došao u prvoj polovini 14. veka, u vreme vladavine kneza Lazara. U manastiru Tumane se i upokojio.