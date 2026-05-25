Slušaj vest

U Srbiji do kraja maja u većini mesta pretežno sunčano i toplo vreme. Lokalni razvoj oblačnosti sa pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom biće veoma retka (krajnje izolovana) pojava. Maksimalne temperature od ponedeljka do srede od 29 do 32 stepena, a zatim u manjem padu, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Prognoza RHMZ-a po danima

- Danas pretežno sunčano i toplo vreme, uz umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 16, a najviša od 26 do 31 stepen najavio je RHMZ i najavio da je na snazi žut meteoalarm zbog visokih temperatura:

Žut meteoalarm zbog visokih temperatura 25. maja Foto: RHMZ Printscreen

- U utorak takođe sunčano i toplo. U planinskim predelima južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 19, a najviša od 28 do 31 stepen.

Cela Srbija u žutom

Za utorak je takođe na snazi žut meteoroalarm na teritoriji cele Srnije zbog visokih temperatura za ovo doba godine.

Žut meteoalarm na teritoriji cele Srbije 26. maja Foto: RHMZ Printscreen

Za sredu RHMZ najavljuje u toku dana u planinskim predelima južne Srbije, a uveče i tokom noći tek ponegde i u ostalim regionima retku pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.

- Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, krajem dana u Vojvodini jak. Najniža temperatura od 11 do 18, a najviša od 29 do

32 stepena.

Od četvrtka svežije

U četvrtak malo i umereno oblačno i uglavnom suvo, a kratkotrajna kiša ili pljusak se očekuju u prvom delu dana u zapadnim, jugozapadnim i južnim krajevima.

Foto: Kurir.rs/T. Ilić

- Vetar umeren, a na jugu i istoku Srbije povremeno jak severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 16, a najviša od 24 do 27 stepeni.

Što se tiče prognoze od 29. maja do 2. juna RHMZ najavljuje početkom narednog meseca nestabilnije vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom

Biometeorološka prognoza Povolјna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Izvestan oprez se savetuje osobama sa respiratornim i srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi u severnim krajevima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja.

Prognoza Marka Čubrila

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, takođe nakon 3. juna najavljuje nestabilnije i malo svežije vreme sa temperaturama oko proseka.

Čubrilo najavio toplo vreme u junu Foto: Kurir TV, EPA/ANDY RAIN

- Posle 3. juna uz nešto jači uticaj Atlantika malo svežije i nestabilnije uz češću pojavu lokalnih pljuskova, ali se za sada ne očekuje jače pogoršanje isto kao što se ne očekuje jače otopljenje i prvi nalet vrućina sa temperaturama od 31 do 36 se verovatno očekuje posle 20. juna, dakle, nešto kasnije nego što smo navikli u ranijim godinama - napisao je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu i dodao: