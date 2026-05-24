Zvaničnici su zabranili kupanje na plaži La Pinta u Kosta Adeheu na Tenerifima, nakon što je u vodi otkriven povišen nivo bakterije enterokok, koja može da izazove infekcije kože, očiju i disajnih puteva.

Poznata plaža na Kanarskim ostrvima ograđena je za javnost nakon što su je lokalne vlasti proglasile zonom u kojoj je zabranjeno kupanje.

Kako su saopštili zvaničnici, praćenje vode otkrilo je znake mikrobioloških nivoa povezanih sa štetnom bakterijom enterokok.

Takođe, ova bakterija prirodno se nalazi u crevima ljudi i životinja, ali može izazvati neprijatne bolesti.

Plaža je zatvorena od 14. maja.

Foto: Youtube Prinscreen

Kupanje u moru može izazvati niz neprijatnih situacija

Kupanje u kontaminiranoj vodi može izazvati stomačne tegobe, kao i infekcije kože, očiju i disajnih puteva. Plaža je sada prepuna crvenih zastavica, barijera i traka kako bi se turisti odvratili od kupanja.

Tokom ovog toplotnog talasa temperature na Fuerteventuri i Lanzaroteu mogle bi dostići, pa čak i povremeno preći 37°C, naročito u unutrašnjosti južne polovine ostrva.

Saveti koje je izdala vlada pozivaju ljude da borave u hladu. Takođe se navodi da "ne treba piti alkoholna pića" tokom ekstremnih vrućina. Zvanično upozorenje na maksimalne temperature, koje je izdala Generalna direkcija za vanredne situacije, stupa na snagu u 11 sati, prenosi mirror.co.