Slušaj vest

Ljubav ne zna za granice, a kada spoji ljude iz različitih gradova, običaja i sredina širom regiona i prostora bivše Jugoslavije, tada često dobije posebnu emociju i simboliku. Upravo takve priče neretko privuku pažnju javnosti jer pokažu da su zajedništvo i radost važniji od svega ostalog.

Jedna takva ljubavna priča pojavila se i na Instagram stranici "official.bih.srb.hr.cg", gde je objavljen snimak sa srpsko-bosanske svadbe nedavno održane u Kruševcu, koji je brzo privukao pažnju korisnika društvenih mreža.

Ljubav spojila Srebrenik i Kruševac

Kako se navodi, ljubav je spojila je Srebrenik i Kruševac.

- Kada dvoje mladih odluče da zajedno i kroz dela pokažu šta je ljubav, onda sve drugo postaje manje važno. Ljubav je ovog puta spojila Srebrenik i Kruševac. Neka mladencima život bude srećan i dugovečan - piše u opisu snimka.

Na objavljenim kadrovima vide se veseli svatovi ispred zgrade opštine koji uz zvuke trubača mašu zastavama Srbije i Bosne i Hercegovine, dok atmosfera puna pesme i slavlja dodatno doprinosi utisku da je reč o proslavi ispunjenoj emocijama i dobrom raspoloženjem.

"Prelepi naši Jugosloveni"

Snimak je izazvao brojne reakcije korisnika, a komentari su bili puni lepih želja i poruka podrške mladencima.

"Prelepi naši Jugosloveni, srećno im bilo!", "Srećno i blagosloveno! Živi i zdravi nam bili!", "Srećno mladenci! Sloga, ljubav i zdravlje neka vas prate kroz ceo život, od srca vam želim!", "To je čvrst dokaz da ljubav uvek pobeđuje i tako i treba. Uopšte nije bitno ko je ko, već da li si čovek ili nisi, i kraj. Živeli.", "Za pametne ljude ovo je normalno, za ograničene ništa nije normalno! Živela ljubav", bili su samo neki od komentara.