Dok mnogi od renoviranja kupatila odustanu čim čuju cenu majstora i novih pločica, Jovana iz Beograda je dokazala da i sa malim budžetom može da se napravi ogromna promena. Njeno kupatilo od oko sedam kvadrata, uređeno još sedamdesetih godina, godinama je izgledalo zastarelo i tamno, ali je uz malo truda i mnogo kreativnosti uspela potpuno da ga transformiše - i to za svega 6.000 dinara.

Umesto skupog renoviranja i lomljenja pločica, odlučila je da sve uradi sama. Ona je imala sreće da u njenom kupatilu nisu popucale pločice, već je ona htela da ga osveži novim bojama pa je našla način kako sama sve da sredi.

- Otišla sam u farbaru i tražila boje za pločice. Razlikuju se zidne od podnih, to moram da naglasim. Izabrala sam boje i kupila usput prajmer. Moje kupatilo ima 7 metara kvadratnih i za tu kvadraturu sam i uzela boje. To su dve kantice i prajmer - kaže Jovana.

Najpre je detaljno oprala stare zidne i podne pločice, a zatim ih dobro osušila kako bi boja mogla pravilno da se primi. Nakon toga nanela je prajmer i ostavila ga da se suši ceo dan.

Sutradan je usledila najveća promena - stare pločice prefarbala je bojom na uljanoj bazi namenjenom upravo za ovu vrstu površina. Kupatilo je gotovo preko noći dobilo potpuno drugačiji izgled, svetliji i moderniji, a posebnu pažnju privukli su detalji koje je dodala.

Sve za male pare

- Na nekoliko pločica zalepila sam dekorativne tapete za pločice koje sam platila svega 500 dinara, a upravo taj detalj prostoru je dao potpuno novu energiju. Uz to je promenila sam sitnice, novu flašicu za sapun, ručku za peškir i nekoliko ukrasa na polici ispod ogledala. Takođe, ofarbala sam i wc šolju farbom koju sam dobila za keramiku, kao i umivaonik. I dodatno sam kupila dasku za wc šolju koju sam na pijaci našla za 600 dinara - rekla je Jovana.

Čak je i podne pločice ofarbala, a celu priču zaokružila jednostavnom prostirkom koja je prostoru dala toplinu. Bez majstora, bez prašine i bez skupih radova, staro kupatilo iz sedamdesetih pretvorila je u prostoriju koja izgleda potpuno novo.

Sve zajedno koštalo ju je manje od jedne prosečne kupovine u prodavnici nameštaja, a rezultat je pokazao da za veliku promenu ponekad nisu potrebni ni ogromni radovi ni hiljade evra - već dobra ideja i malo strpljenja.