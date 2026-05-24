Slušaj vest

Kamioni i teretna vozila na izlazu iz Srbije preko graničnog prelaza Batrovci i Šid zadržavaju se tri sata, saopštio je Auto moto savez Srbije.

Kada je reč o putničkim vozilima, najduže se čeka na izlazu preko prelaza Batrovci, oko sat vremena, dok se 45 minuta čeka na ulazu u Srbiju preko prelaza Badovinci.

Na graničnom prelazu Gostun, na izlazu, zadržavanje za putnička vozila je 30 minuta, a ;na graničnom prelazu Špiljani, na izlazu i ulazu, takođe oko pola sata.

- Veliki problem su kamioni i šleperi koji stoje duž kolovoza i zauzimaju jednu celu saobraćajnu traku, zbog toga je došlo do kolapsa. Saobraćajne i granična policija daju sve od sebe da vozila prolaze što brže, kako vozači i putnici ne bi dugo čekali - kaže za RINU vozač Nikola S. koji se našao na licu mesta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, navedeno je u saopštenju.

