U nedelju 24. maja 2026. godine, na dan kada Pravoslavna Crkva proslavlja velike ugodnike Božije Svete Ravnoapostolne Kirila i Metodija, Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop i Mitropolit mileševski g. Atanasije osveštao je hram posvećen ovoj dvojici učitelja slovenskih u selu Obarde kod Pljevalja.

Nakon toga Mitropolit Atanasije je služio Svetu arhijerejsku Liturgiju u ovom novom hramu, povodom svečanog čina osvećenja i proslave hramovne slave Svetih Kirila i Metodija. Sasluživali su nastojatelj manastira Svete Trojice kod Pljevalja iguman Zosima, Sekretar Eparhije mileševske protojerej Goran Krstić i protođakon Ivan Savić.

Među vernim narodom, učesnicima Božanske Liturgije, bili su Predsednik Opštine Pljevlja dr Dario Vraneš, Predsednik CO Pljevlja Milinko Gazdić i drugi ugledni gosti i zvanice pristigli u Obarde iz raznih krajeva.

Domaćini današnje svečanosti su bili članovi Odbora za izgradnju hrama na čelu sa Predsednikom Odbora Milošem Zindovićem i starešinom hrama protojerejem-stavroforom Borivojem Pantićem. Oni su zajedno pripremili slavske darove koji su osveštani nakon zaamvone molitve.

Obraćajući se sabranim učesnicima Evharistijskog sabranja Mitropolit Atanasije je u pastirskoj besedi, pored ostalog, rekao: – Mi stalno ispovedamo to da smo narod Božiji i da je smisao našeg postojanja baš u tome da sebe ostvarimo kao narod Božiji, oni koji su u Božijoj Zajednici. Vi ovde u selu Obarde to danas pokazujete i zato, u radosti koja nas je danas preplavila, ja mogu samo da vam čestitam na tome što ste se potvrdili i pokazali da ste na Putu Božijem.

– Sveta braća Kirilo i Metodije behu složni i saglasni na Božijem putu, na delu spasenja. Napravili su koncepciju svog delovanja da ispune zapovest Hristovu: Idite i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, da se tako spasavaju. Jer, jedino u tome i jeste spasenje, biti u poznanju Boga i u zajedništvu sa Njime, u istom iskustvu života.

– Oni oprisutnjuju Boga i Njegov plan života i spasenja. To njihovo delo je prošireno ne samo na slovenske narode nego i kroz slovenske zemlje, preko prostora na kojima Sloveni žive, tako da je i ovaj prostor osvećen, mnogo godina pre našeg dolaska ovde. Dakle, ovaj prostor je osvećen davno, pre mnogo vekova, zahvaljujući Svetoj Braći koje danas pominjemo, zahvaljujući delu Svetih Kirila i Metodija.

– Gospod je naročito pokazao svoju naklonost i poverenje prema nama kada nas je udostojio da iz naših ruku prima darove, zauzvrat onome što je On nama već dao. Udostojio nas da možemo i mi Njemu dati uzdarje. On je dao da budemo nastavljači onog dela koje su već obavili Sveti Kirilo i Metodije na našem prostoru i njihovi nastavljači.

– Ovaj hram je veliko duhovno borilište. Ovde, u ovom hramu, događaće se spasonosna dela za naš večni život, za naš napredak ka Carstvu Nebeskome. Ovde će se ostvarivati velika susretanja nas sa našim Tvorcem, sa Gospodom Bogom i sa Svetima Njegovima. Ovde će biti ostvarivane naše molitve za naše zdravlje, za naše duhovno napredovanje, za saglasnost, slogu, sabornost. A ovaj hram je dokaz šta sve sabornost može da postigne. Vi koji ste malobrojni u selu Obardama uspeli ste da podignete ovaj veličanstveni hram, za kratko vreme, naglasio je Mitropolit Atanasije čestitajući vernom narodu ovoga kraja na ovom velikom bogougodnom delu.

Starešina hrama Svetih Kirila i Metodija u Obardama protojerej-stavrofor Borivoje Pantić je u ime Odbora za izgradnju zahvalio Mitropolitu Atanasiju na današnjem velikom delu koje je za ovaj kraj i ovaj narod uradio osvetivši njihov hram pa ga potom pozvao da on, u njihovo ime, preda četvrtinu slavskog kolača g. Željku Zindoviću koji se javio za domaćina za iduću godinu, za pokoj duše svoga brata Lazara čija je želja, za vreme ovozemaljskog života, bila da bude domaćin Slave. Protojerej Borivoje se zahvalio i svima koji su na bilo koji način pomogli gradnju ovog svetog hrama.

Na predlog Građevinskog odbora Mitropolit Atanasije je uručio Arhijerejske gramate priznanja nekolicini najzaslužnijih koji su značajno doprineli da ovo bogougodno delo bude završeno.

Odbor za gradnju hrama, kao dobri domaćini, priredio je slavsku trpezu ljubavi za sve sabrane. Tu su oni, u znak zahvalnosti i sećanja na današnji dan i svečanost, uručili reprodukcije ikona Svetih Kirila i Metodija, kao njihov poseban dar, nekim dobrim ljudima koji su im pomogli u gradnji hrama.