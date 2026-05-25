Lajkovac - Već godinama unazad pažnju prolaznika u jednom naselju kod Lajkovca privlači neobična raskošna kuća, koja je zahvaljujući kreativnosti vlasnika jedinstvena u regionu. Mlađi muškarac koji već dugo živi i radi u inostranstvu sagradio je vilu, ali ono što je upečatljiv detalj jesu početna slova brenda Luj Viton na prednjem delu fasade.

- Vlasnik je jedan dobar momak koji već dugo živi i radi u Austriji. On je puno uložio u ovu kuću, ali i u ogradu okolo i u video- nadzor kako bi je sačuvao od provalinka. Njegovi žive u blizini, ali često su i oni kod kuće. Neko je u selu bio ljubomoran, ali mnogi su srećni i drago im je kad naši ljudi uspeju u inostranstvu i lepo je videti ovako lepu građevinu - kaže za RINU jedan od meštana.

Gastarbajter iz Austrije sagradio luks vilu u Lajkovcu Foto: RINA

Dodaje da kako su ranije čuli ne samo da je luksuzna spolja, već je bogato opremljene i iznutra.

- Čuli smo da je unutra sve dizajnerski nameštaj, takođe jako skupocen. Verovatno su u pitanju poznati brendovi kao što su Luj Viton, Versaće i slično. Nikada nismo bili unutra, ali verujemo da je sve sa stilom kao što je spolja, dodaje meštanin.

