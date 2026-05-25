Pred sezonu godišnjih odmora i putovanja u inostranstvo, građani Beograda ponovo su suočeni sa velikim gužvama u policijskim stanicama zbog izdavanja pasoša i drugih ličnih dokumenata. Najveći redovi i najduža čekanja beleže se u centralnim gradskim opštinama sa velikim brojem stanovnika, dok se sve više ljudi odlučuje da administrativne poslove obavlja u manjim i prigradskim ispostavama kako bi izbegli višesatno čekanje.

Trenutno su najopterećenije policijske stanice Novi Beograd (Omladinskih brigada), Voždovac, Zvezdara, Zemun, Stari Grad i Palilula. U ovim ispostavama građani teško uspevaju da pronađu slobodne termine za elektronsko zakazivanje preko portala eUprava, dok oni koji dolaze bez zakazanog termina često čekaju satima kako bi predali zahtev za pasoš ili ličnu kartu.

Situacija je posebno izražena tokom jutarnjih časova, kada se redovi formiraju i pre otvaranja šaltera. Dodatne gužve stvaraju se i u vreme pauze za ručak, pa građani neretko provedu pola dana čekajući da dođu na red.

Sa druge strane, iskustva građana pokazuju da je procedura znatno brža u manjim opštinama i prigradskim policijskim ispostavama.Najmanje gužve trenutno su u Barajevu, Sopotu, Mladenovcu, Surčinu, Grockoj, gde se, prema rečima građana, administrativni posao u pojedinim slučajevima završava gotovo odmah.

Važno je napomenuti da građani Beograda zahtev za pasoš ili ličnu kartu mogu podneti u bilo kojoj policijskoj stanici na teritoriji grada, bez obzira na to u kojoj opštini imaju prijavljeno prebivalište. Upravo zbog toga mnogi biraju da odu nekoliko kilometara dalje kako bi izbegli gužve karakteristične za centralne gradske opštine.

Jedna od njih je i Jelena Tomić (45), koja je, kako kaže, nakon lošeg iskustva na Novom Beogradu odlučila da ove godine promeni lokaciju i dokumenta izvadi u Surčinu.

- Prošli put sam izgubila nerve čekajući na Novom Beogradu, pa sam odlučila da ove godine to učinim u Surčinu. Dobila sam savet od prijateljice da odem tamo i nisam se pokajala - rekla je Jelena Tomić.

Kako navodi, ni u Surčinu nije prošla potpuno bez čekanja, ali je razlika bila ogromna u odnosu na jednu od najnaseljenijih opština u Beogradu.

- Da se razumemo, čekala sam i u Surčinu, ali je bilo mnogo manje ljudi nego na Novom Beogradu, koja je najmnogoljudnija opština u Beogradu. Verujem da sam dobro postupila i svakome bih preporučila da ode malo dalje, u neku opštinu na periferiji - dodala je ona.

Njeno iskustvo deli veliki broj građana koji poslednjih godina sve češće biraju manje opterećene opštine kako bi brže završili administrativne obaveze. Mnogi navode da im odlazak u prigradske delove grada uštedi sate čekanja, ali i dosta stresa.

Sanja Panić, šef Odseka za izdavanje putnih isprava u Upravi za upravne poslove PU za Grad Beograd, rekla je da građani mogu značajno da ubrzaju proceduru korišćenjem elektronskih servisa države, pre svega sistema eZakazivanje preko portala eUprava. Kako je objasnila za Tanjug, a prenosi Euronews Srbija, termini mogu da se rezervišu i do 60 dana unapred, ali je problem što se u najopterećenijim opštinama slobodni termini veoma brzo popune.

Termini se pojavljuju noću

Prema njenim rečima, novi termini se najčešće pojavljuju tokom noći, zbog čega građani koji žele da zakažu termin često proveravaju sistem oko ponoći, kada imaju najveće šanse da pronađu slobodan termin.

Građanima se savetuje i da pre odlaska u policijsku stanicu koriste sistem "Plati" na portalu eUprava, preko kojeg mogu unapred da generišu i plate uplatnicu. Na taj način sistem automatski evidentira uplatu, pa nema potrebe za donošenjem papirnih potvrda na šalter, što dodatno ubrzava proceduru.

Dodatnu pažnju građani bi trebalo da obrate i na novu cenu pasoša. Naknada za redovno izdavanje putne isprave povećana je i sada iznosi 4.500 dinara.

Oni koji ipak odluče da dođu bez zakazanog termina savetuje se da izbegavaju jutarnje sate i period oko podneva, kada su gužve najveće. Mnogo bolja opcija, prema iskustvima građana i zaposlenih u ispostavama, jeste dolazak u kasnijim popodnevnim satima, između 17 i 19 časova, posebno u policijskim stanicama koje rade produženo.

I dok se centralne gradske opštine iz godine u godinu suočavaju sa velikim pritiskom građana pred letnju sezonu, čini se da su prigradske ispostave postale svojevrsni "spas" za sve one koji žele da izbegnu višesatna čekanja i što bezbolnije završe proceduru vađenja dokumenata pred odlazak na odmor.