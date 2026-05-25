Ime je dobila po selu u čijoj blizini se nalazi, selu Zvonce. Smeštena je u neposrednoj blizini granice sa Bugarskom, na jednom području koje je ispunjeno pravim prirodnim čudesima. Tu se nalazi zakonom zaštićena klisura reke Jerme u kojoj možete videti gnezda surog orla, greben od titonskog krečnjaka Asenovo Kale (1032 metra nadmorske visine), i krečnjački vrh Staža (1071 metar nadmorske visine).

Od većih gradova Jugoistočne Srbije ne deli je mnogo kilometara: od Pirota nekih 40-ak kilometara, od Dimitrovgrada je udaljena 30-ak kilometara, i isto toliko od Babušnice.

Od prestonice naše zemlje, Beograda, Zvonačka Banja je udaljena dobrih 360 kilometara u pravcu jugoistoka, pišu Banje u Srbiji.

Zvonačka banja je jedna od najviših banja u Srbiji

S obzirom na nadmorsku visinu od 630 metara na kojoj se nalazi ovo prelepo prirodno lečilište Zvonačka Banja, ona se ubraja u najviše banje naše zemlje.

Banji izuzetno je čist i svež, a i specifična je ruža vetrova koja se ovde nalazi.

Sve ovo čini da je Zvonačka Banja pored banjskog lečilišta i jedno klimatsko i vazdušno lečilište – jedan pravi, mali, prirodni, lekoviti raj.

Zvonačka Banja je nastala zahvaljujući taloženju bigra iz banjske termomineralne vode koja je izuzetno bogata kalcijum-karbonatom.

Poznato je da su lekoviti potencijali ovih prostora bili poznati čak i starim Rimljanima, jer su u toku građevinskih radova (1903. godine) otkriveni ostaci rimskog bazena, metalni novčići...

Nisu samo Rimljani uživali u ovim lekovitim izvorima, na području Zvonačke Banje, to je nastavio da radi i naš narod sve do današnjih dana. Izgrađivanje, uređenje, razvoj banje bio je uvek u direktnoj vezi sa razvijenim rudarstvom u okolini ovog mesta.

Prva značajna uređenja Zvonačke Banje odigrala su se davne 1912. godine.

Izvori tople, mineralne, lekovite vode u Zvonačkoj Banji izviru sa dubina od 550 metara i temperature su oko 28°C. Prva specijalna hemijska analiza ovih voda urađena je davne 1976. godine i pokazala je lekoviti sastav ovih voda.

Neki od glavnih elemenata koji se nalaze u ovim vodama su: natrijum, magnezijum, kalijum, kalcijum, barijum, jod, litijum, fosfor, stroncijum, bakar, mangan.

Vode sa ovih izvora klasifikuju se u oligomineralne slabo sulfatne hipoterme.

Šta leči Zvonačka banja?

Ove vode iskorišćavaju se u terapijske svrhe kako pijenjem tako i kupanjem i koriste se u tretmanima mnogih bolesti kao što su:

Nervne bolesti (neuralgije, psihoneuroze, neurastenije, vegetativne neuroze);

Razni oblici reume (degenerativni, zapaljenski, zglobni, hronični);

Bolesti lokomotornog aparata;

Problemi sa kičmenim stubom;

Upalne promene na očima;

Problemi sa povišenim krvnim pritiskom;

Klimakterične tegobe;

Problemi sa perifernom cirkulacijom.

Terapije koje se primenjuju u Zvonačkoj Banji su:

Elektroterapija;

Parafinske obloge;

Hidroterapija;

Laseroterapija;

Neki izvori su kaptirani i koriste se kako za punjenje bazena, lekovite kupke, tako i za potrebe hotela koji se nalazi u Zvonačkoj Banji, a postoji i česma.

Jeftin smeštaj Cene smeštaja u ovom mestu su vrlo pristupačne i najčešće su oko 20 evra, dok je u privatnim sobama i jeftinije. Smeštaj u apartmanima u samoj banji je nešto skuplji od 30 do 40 evra za dve osobe u sezoni koliko košta ručak u Beogradu.

Ne samo što možete dobiti adekvatne medicinske lekovite tretmane u ovoj banji, već možete uživati i u mnogim turističko-sportskim atrakcijama poput: lova, ribolova, raznih sportova sa loptom (u Zvonačkoj Banji ima nekoliko terena za odbojku, tenis, košarku, mali fudbal), plivanja (otvoreni olimpijski bazen), planinarenja neverovatnim terenima (planine, vrhovi preko 1.000 metara nadmorske visine, klisure, kanjoni), speleologije (mnoštvo je pećina u ovim krajevima, najčuvenija je Vetrena dupka sa hodnicima čija ukupna dužina iznosi 4 kilometra).