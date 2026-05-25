Slušaj vest

Poveriti nekome posao i dom za većinu ljudi znači ukazati veliko poverenje. Međutim, upravo to poverenje je, prema navodima, jedna žena zloupotrebila - iz tajnog dela u zidu, za koji nisu znala ni deca vlasnika kuće, ukrala je 30.000 evra, a zatim se, navodno, ponašala potpuno smireno i sa njima popila kafu kao da se ništa nije dogodilo.

Kako zakon zapravo štiti žrtvu kada lopov uđe u kuću sa ključem i kako dokazati krađu gotovine ako nema obijanja, snimka i novca na kraju krajeva, za emisiju "Redakcija", otkrile su Nada Putnik, advokat i Dajana Petić Šobot, stručnjak u oblasti osiguranja.

- Govoreći o ovakvim slučajevima, ističem da je najvažnije pitanje dokazivanje porekla i postojanja novca, posebno kada je reč o većim sumama koje su držane u kućnim uslovima. Za sud je ključno da postoje računi, bankovni izvodi ili drugi jasni tragovi koji potvrđuju da je određena količina novca zaista postojala i kako je stečena - rekla je Putnik.

Nada Putnik, advokat Foto: Kurir Televizija

Slučajevi koji traže jasnu razliku između emocija i dokaza

Putnik ističe da se u ovakvim postupcima presuda mora zasnivati isključivo na dokazima, a ne na emocijama i ličnim odnosima, uz napomenu da se pojedinačni incidenti ne smeju posmatrati kao pravilo za celu profesiju.

- U ovakvim postupcima se teško dokazuje i krivica i nevinost, kao i to da sud mora da postupa isključivo na osnovu dokaza, bez obzira na emotivnu stranu slučaja. Istakla bih i da su u konkretnim situacijama često presudni međuljudski odnosi i izgubljeno poverenje, ali da se pravno gledano mora praviti jasna razlika između osećaja i činjenica. Takođe, veoma je važno naglasiti da osobe koje rade u domaćinstvima ne treba generalizovati, jer su u velikoj većini slučajeva to odgovorni i pouzdani ljudi, dok su pojedinačni incidenti izuzetak, a ne pravilo.

Petić-Šobot ističe da osiguranje postupa isključivo na osnovu sudske presude i ugovorene polise, te da je zato važno imati adekvatno pokrivene različite rizike, uključujući i nepredviđene situacije poput krađe.

- Osiguranje će uvek delovati na osnovu sudske presude, jer je to konačna odluka koju prati i po kojoj postupa. Zato je pre svega važno imati dobru polisu, koja pokriva različite rizike - ne samo osiguranje stana i stvari u domaćinstvu, već i rizike poput krađe, požara, poplave, kao i posebne stavke kao što su novac, nakit i umetnine. Osiguranje funkcioniše kao zaštita od neočekivanih i iznenadnih događaja, a krađa je upravo jedan od tih rizika koje vlasnik ne može da predvidi.

Dajana Petić Šobot, stručnjak u oblasti osiguranja Foto: Kurir Televizija

- Međutim, važno je napomenuti da polise često isključuju slučajeve kada su u pitanju ukućani ili osobe koje imaju pristup stanu i ključ, jer se to drugačije tretira u ugovornim odnosima. U svakom slučaju, osiguranje postupa isključivo na osnovu sudske odluke i utvrđenih činjenica. U ovom slučaju, ovih 10.000 evra bi svakako dosta značilo. Osiguranje može da pokrije i štetu na nakitu, na primer. Imali smo situacije gde je, uz fotografije i dokaz o vlasništvu, kao i procenu vrednosti, osiguranje bez suda isplatilo odštetu kada su činjenice bile jasne. U suštini, osiguranje se primarno drži sudske presude i uslova polise, a ne ulazi u detaljno poreklo novca, već postupa po onome što je pravno utvrđeno - za emisiju "Redakcija", objasnila je Petić-Šobot.

02:59 POLISE ČESTO ISKLJUČUJU SLUČAJEVE KADA SU U PITANJU UKUĆANI I OSOBE SA KLJUČEM Stručnjaci objasnili kako dokazati krađu iz stana bez obijanja i ostalih tragova Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs