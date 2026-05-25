Princ-naslednik Filip ugostio je u Kraljevskom Dvoru Rafaela Jubinija, nekadašnjeg komandanta italijanskog kontingenta KFOR-a na Kosovu i Metohiji, divizijskog generala Frančeska Mara i Preosvećenog Episkopa pakračko-slavonskog Jovana, ističući značaj ljudi koji su u najtežim vremenima stali u odbranu srpskih svetinja i naroda.

„Bilo mi je veliko zadovoljstvo da u Kraljevskom Dvoru ugostim Rafaela Jubinija, nekadašnjeg komandanta italijanskog kontingenta KFOR-a na Kosovu i Metohiji, divizijskog generala Frančeska Mara i Preosvećenog Episkopa pakračko-slavonskog Jovana“, poručio je princ Filip.

On je podsetio da Jubinija i vladiku Jovana povezuje posebno prijateljstvo nastalo tokom teških godina na Kosovu i Metohiji, kada su zajedno učestvovali u naporima da se sačuvaju srpske svetinje i zaštiti narod.

„Njih dvojicu povezuje posebno prijateljstvo nastalo u teškim godinama na Kosovu i Metohiji, kada je tadašnji monah Jovan Ćulibrk zajedno sa italijanskim vojnicima učestvovao u naporima da se sačuvaju srpske svetinje i zaštiti naš narod“, naveo je princ-naslednik.

Kako je istakao, međusobno poštovanje rođeno u tim izazovnim vremenima traje do danas, a dodatno ga je učvrstila zajednička ljubav prema padobranstvu i tradicionalnim „Balkanskim skokovima prijateljstva“.

Princ Filip je posebno naglasio značaj uloge Rafaela Jubinija i njegove jedinice tokom martovskog pogroma 2004. godine, kada su čuvali Pećku patrijaršiju i druge srpske svetinje u Metohiji.

„Posebno me je dirnulo što sam imao priliku da razgovaram sa čovekom koji je, zajedno sa svojim vojnicima, čuvao Pećku patrijaršiju i druge srpske manastire u Metohiji. Njegova jedinica je danonoćno patrolirala kako bi zaštitila naše svetinje, monaštvo i narod“, istakao je princ Filip.

On je dodao da su italijanski vojnici tada pokazali da crkve i manastiri nisu samo spomenici prošlosti, već „živi simboli identiteta, vere i trajanja srpskog naroda“.

Za doprinos zaštiti srpskih svetinja tokom pogroma 2004. godine, Rafael Jubini i pripadnici njegove jedinice odlikovani su Ordenom Svetog Save, najvišim priznanjem Srpske pravoslavne crkve.

„To odlikovanje predstavlja trajno svedočanstvo zahvalnosti našeg naroda onima koji su u teškim trenucima pokazali čast, hrabrost i ljudskost“, poručio je princ-naslednik Filip.

Govoreći o Kosovu i Metohiji, on je naglasio da ta pokrajina za njega predstavlja mnogo više od teritorijalnog pitanja.

„Kosovo i Metohija za mene nisu samo pitanje teritorije, već pitanje korena, istorije i zaveta. Naše svetinje su duhovni stub našeg naroda i njihovo očuvanje ostaje obaveza svih generacija“, naveo je princ Filip.

On je zaključio da ljudi koji su pokazali poštovanje prema srpskoj veri, kulturi i narodu ostaju trajni prijatelji Srbije.