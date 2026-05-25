Danas je 25. maj i to je nekada bio jedan od najvažnijih datuma u bivšoj Jugoslaviji. Proslavljao se kao Dan mladosti uz štafetu, svečanosti i masovna okupljanja, a generacije su slavile taj praznik kao simbol zajedništva. Čačanski penzioner Rato Smiljanić porodičnu kuću u centru grada, pretvorio je u Muzej sećanja na nekadašnju Jugoslaviju i sa setom se priseća nekadašnjih proslava.

- Dan mladosti je bila čast i ponos. Učestvovali su svi i đaci, Titovi pioniri, radnička klasa. Bio je to dan nad svim danima u godini. Najvažniji je bio taj duh zajedništva, prijateljstva i sloge. Žao mi je što moji unuci na primer nikad neće moći da iskuse život u jednoj takvoj zemlji kao što je bila bivša Juga - kaže Rato za RINU.

Foto: RINA

Zlatno doba bivše SFRJ

Ovaj jugonostalgičar pažljivo je podelio celine sa eksponatima iz perioda SFRJ kroz politiku, ekonomiju, sport i umetnost. A koji pokazuju koliko je to bila jaka država. U njegovoj postavci pod nazivom "Od klikera pa do boba - bilo je to lepo doba", ima 8.000 eksponata koji podsećaju na zlatno doba bivše države SFRJ.

- Ja sam jugonostalgičar, mnogo želim što više te zemlje nema. To je vreme koje sam ja pokušao da deci prikažem, i onaj ko želi to da vidi, na takav način da prikažem sa stvarima koje su obilovale u tom periodu. Ja sam stvarno zadovoljan što se ovim bavim i što sam nastavio to da skupljam. I dan-danas mi ljudi donose neke predmete, tu su predmeti iz sporta, politike, muzike, igračke iz nekih perioda. Jedan od najvrednijih eksponata je bob iz 1951. godine, kojim se tadašnja omladina spuštala niz planinu Jelicu. Sve firme koje su tada u Čačku bez malo bile, imale su svoje bobove, imale su svoje nazive, ti bobovi, brojevi, dolazi do takmičenja, to je stvarno bila jedna manifestacija koja je bila vrhunska, to je bio muški sport - priča Rato.

Rato Smiljanić čuva uspomene na Dan mladosti Foto: RINA

Veliki deo Muzeja posvećen je sportskim legendama. Zbog naših košarkaša kupio je i prvu kameru pa je ovekovečio i poslednju utakmicu Radmila Mišovića.

Zadnji koš Radmila Mišovića

- Morao sam da ga pitam kada on ima nameru da da taj poslednji koš, jer mi je mnogo značilo, posle 20 godina karijere koja je bila u Jugoslaviji, Radmilo je obeležio taj sport, da ga pitam kada će dati taj koš. Uspeo sam da snimim zadnji koš kojim je podigao ruku, ja sam to zabeležio sa ovom osmicom, to sam poklonio i njemu.

Ratu je 25.maj i dalje omiljeni praznik. I čuva divne uspomene na proslave Dana mladosti.

- Centralna je bila u Beogradu na stadionu koji je određen neko od pionira koji je bio zaslužan da preda štafetu drugom Titu. Evo tu je jedna fotografija gde Tito prima tu štafetu 1978. godine, a u Čačku ovde je čuveni Aco Stefanović Puš sa svojim gimnazijalcima i u Čačku je pripremao te vežbe, gde sam i ja učestvovao sa nekim vežbama.

Svojom bogatom kolekcijom YU predmeta, ovaj Čačanin želi da današnji ljudi osete delić sigurnosti i lepote života, koje je on imao sa svojom generacijom. Posebno želi da duh bratstva i jedinstva ponovo zaživi.

Kurir.rs/ Rina