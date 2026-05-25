Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije dr Zlatibor Lončar, ujedno, i član Izvrsnog odbora Svetske zdravstvene organizacije, prisustvovao je danas u Ženevi otvaranju 159. zasedanja Izvrđnog odbora SZO.

Ministar zdravlja dr Zlatibor Lonćar u Ženevi na otvaranju 159. zasedanja Izvrsnog odbora SZO Foto: Ministarstvo zdravlja

Ministar Lončar bio je među malobrojnim članovima IO SZO za koje je dr Hans Kluge, regionalni direktor SZO za Evropu, upriličio zaseban tet-a-tet sastanak. Tom prilikom, njih dvojica su, kao dugogodisnji saradnici, razgovarali o svim aktuelnim temama vezanin za zdravstvenu zaštitu, kako u našem regionu, tako i globalno gledano. Posebna pažnja posvećena je poslednjim zdravstvenim pretnjama u vidu pojave epidemija nekoliko virusa, koji su vec izazvali veliku pažnju javnosti, ali i određenu dozu zabrinutosti među lekarima ' saopštilo je Ministarstvo zdravčja.

- Zajednički je zaključeno da SZO, sa svojim iskustvom i resursima koje ima, mora da preuzme ključnu ulogu u rešavanju ovakvih svetskih kriza, kako čovecanstvo ne bi ponovo došlo u situaciju kao kad se dogodio kovid19 - navode iz Ministarstva zdravlja i dodalju da su se dvojica sagovornika saglasila da nastave zajednički rad na jačanju pozicije SZO i njene uloge u rečavanju globalnih zdravstvenih kriza.