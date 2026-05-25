Slušaj vest

Ognjen je došao na svet iz druge uredne i pažljivo praćene blizanačke trudnoće, koja je završena hitnim carskim rezom u 31 GN. Težak svega 2200g, svoj mali zivot počinje na Neonatologiji gde je mesec dana hrabro vodio svoje prve bitke i gde mu je dijagnostikovana periventikularna leukomalacija kao posledica nedostatka kisenika.

Ogi je iz te borbe izašao kao mali pobednik, ali njegov brat blizanac, nažalost nije. Nedostatak kiseonika ostavio je trajne posledice - Ognjen ima cerebralnu paralizu, CVI i višestruke razvojne smetnje.

Ogi ne govori i ne hoda, ali je uprkos svemu dete ogromne radosti koje voli duge šetnje, društvo dece, golicanje, a posebnu ljubav gaji prema starijem bratu. Porodica je godinama sama finansirala Ogijevo lečenje, ali usled visokih troškova više nisu u mogućnosti da nastave bez podrške.

Foto: Pokreni život

Da bi Ognjen nastavio da napreduje potrebni su mu svakodnevni tretmani defektologa, logopeda, tiflologa, fizioterapeuta, banjska rehabilitacija, BDA tretmani, hipoterapija kao i specijalizovani tretmani u inostranstvu koji bi mu pružili novu šansu za razvoj veće samostalnosti.

Neophodna mu je operacija fibrotomije po Ulzbat metodu kao i operacija strabizma. Potrebna su mu sredstva za putne troškove, smeštaj tokom lečenja kao i ortopedska pomagala.