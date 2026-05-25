Dom zdravlja MediGroup Kalenić nastavlja rad na novoj adresi, u Katanićevoj 8, na manje od 100 metara od dosadašnje lokacije u Makenzijevoj ulici. Pacijentima je sada dostupan savremeniji i funkcionalniji prostor, komfornije ordinacije, proširen medicinski tim i širi spektar zdravstvenih usluga na jednom mestu.

Preseljenje predstavlja važan korak u daljem razvoju jedne od prepoznatljivih MediGroup ustanova na Vračaru. Ono što za pacijente ostaje najvažnije jesu dobro poznata lica lekara i medicinskih timova kojima godinama ukazuju poverenje, kao i kontinuitet brige, stručnost i individualan pristup svakom pacijentu.

„Dom zdravlja MediGroup Kalenić tokom prethodnih godina izgradio je snažan odnos poverenja sa pacijentima, zahvaljujući kvalitetu medicinskog tima, dostupnosti usluga i pažnji koju posvećujemo svakom pojedincu. Preseljenjem na novu adresu želeli smo da pacijentima obezbedimo prijatniji, savremeniji i funkcionalniji prostor, ali i dodatno proširimo medicinske kapacitete ove ustanove. Za nas ovo nije samo promena adrese, već nastavak ulaganja u kvalitet zdravstvene zaštite i iskustvo pacijenata koje počiva na poverenju, stručnosti i brizi“, izjavila je Marijana Vasilescu, CEO MediGroup sistema.

Pacijentima su u Domu zdravlja MediGroup Kalenić dostupne usluge iz više od 20 specijalnosti, uključujući opštu medicinu, pedijatriju, internu medicinu, kardiologiju, endokrinologiju, dermatologiju, ginekologiju, neurologiju, ORL, oftalmologiju, radiologiju, fizikalnu medicinu, stomatologiju, psihologiju, psihijatriju, ortopediju, urologiju, pulmologiju, medicinu rada i logopediju. U okviru ustanove dostupne su i laboratorijske analize, ultrazvučna dijagnostika, kao i terensko-transportna služba.

Dom zdravlja MediGroup Kalenić počeo je sa radom u julu 2016. godine na Vračaru, na adresi Makenzijeva 57, i od tada predstavlja važnu tačku zdravstvene brige za pacijente ovog dela Beograda. Nastavkom rada u Katanićevoj 8, MediGroup dodatno unapređuje uslove za pacijente i medicinski tim, uz jasnu nameru da kvalitetna zdravstvena zaštita bude dostupnija, komfornija i prilagođena potrebama svakog pacijenta.

Radno vreme Doma zdravlja MediGroup Kalenić je radnim danima od 07.00 do 21.00 čas, subotom od 08.00 do 17.00 časova, dok je nedelja neradan dan.

Povodom početka rada na novoj adresi, MediGroup je pripremio posebnu pogodnost – „Popust za komšije”. U periodu od 1. juna do 31. jula 2026. godine, pacijenti mogu ostvariti 15 odsto popusta na sve usluge, uz izuzetak usluga laboratorije.