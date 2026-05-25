Jedinice Brigade veze realizovale su na više lokacija u Republici Srbiji pokretno logorovanje sa ciljem daljeg unapređenja kolektivne obučenosti za realizaciju namenskih zadataka u operacijama Vojske Srbije.

Na logorovanju je bio profesionalni sastav i vojnici na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije „decembar 2025“ koji se u ovoj jedinici obučavaju za rad na radio-stanici, radio-relejnom centru i pokretnom komutacionom sistemu.

Težište obuke usmereno je na postavljanje pokretnih telekomunikacionih centara na komandnim mestima, kao i na uspostavljanje i održavanje različitih vrsta veza, uz realizaciju i drugih aktivnosti na terenu kojima se jedinica izvodi iz zone komfora.

Komandir čete veze major Bojan Popović istakao je da se u okviru pokretnog logorovanja realizuju taktičke vežbe.

— Sadržaji obuke koji se izvode na vežbi su postavljanje elemenata telekomunikacionih stanica, pokretnih telekomunikaciono-informacionih centara i uspostavljanje telekomunikacionog obezbeđenja za potrebe korisnika na komandnim mestima. Cilj pokretnog logorovanja je da se pripadnici komande osposobe za pravilno planiranje zadataka i komandovanje neposredno potčinjenim jedinicama, a za komandire, profesionalne vojnike i vojnike na dobrovoljnom služenju vojnog roka — da unaprede individualnu i kolektivnu obučenost u izvršavanju dodeljenih misija i zadataka u svim vremenskim i zemljišnim uslovima, danju i noću — rekao je major Popović.