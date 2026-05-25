Sa više od 1.000 stabala, hektarom zelenih površina, privatnim baštama i drvoredima, Delta Land donosi novi koncept urbanog života u centar Beograda. Na uglu Bulevara despota Stefana i Poenkareove ulice, na prostoru nekadašnjeg pamučnog kombinata „Sutjeska“, kompanija Delta Real Estate započela je razvoj novog stambeno-poslovnog kvarta, vrednog više od 450 miliona evra. Prve 533 stambene jedinice biće useljene krajem 2028. godine.

Delta Land se razvija kao moderna beogradska klasika, kvart koji povezuje arhitekturu inspirisanu duhom starog Beograda, savremenu infrastrukturu, pažljivo planirano zelenilo i sadržaje za svakodnevni život. Na svega petnaest minuta hoda nalaze se Tašmajdan, Botanička bašta, kulturne institucije i centralne gradske zone, čime projekat objedinjuje dostupnost centra i osećaj izdvojenosti.

„Delta Land nastaje na lokaciji koja ima snažan identitet i za nas je bilo važno da taj identitet ne izbrišemo, već da ga pažljivo nadogradimo. Arhitekturu projekta inspirišemo Beogradom koji prepoznajemo i volimo, njegovim klasičnim proporcijama, materijalima i osećajem kvarta. Istovremeno, posebnu pažnju posvećujemo industrijskom nasleđu prostora. Dimnjak, kao jedan od najprepoznatljivijih repera lokacije, ostaće deo budućeg ambijenta, dok radimo na tome da i postojeći objekti pronađu svoje mesto u novom konceptu“, izjavila je Ivana Letić, direktor projektovanja i glavni arhitekta projekta Delta Land.

Delta Land donosi novi koncept urbanog života u centar Beograda. Foto: Delta Real Estate

Projektom su predviđeni privatni ozelenjeni park, vrtići, biblioteka i kulturni centar, kao i sportski i rekreativni sadržaji, poput bazena, teretane, škole plivanja, klizališta i igrališta. Po obodu kompleksa razvijaće se radnje, restorani i kafei. Važno je napomenuti i to da se kompleks nalazi neposredno uz budući linijski park i planiranu stanicu metroa.

Poseban akcenat stavljen je na održivost i energetsku efikasnost. Geotermalne sonde za grejanje i hlađenje omogućiće uštede do 40 odsto u potrošnji energije. Kompleks će raspolagati sa više od 2.500 parking mesta, podzemnim garažama i elektro punjačima.

„Delta Land razvijamo kao projekat koji ovom delu grada vraća funkcionalan, miran i uređen život. Ne gradimo samo nove kvadrate, već oblikujemo kvart koji spaja nasleđe, savremenu arhitekturu i human način života. Za nas je posebno važno što kroz Delta Land učestvujemo u transformaciji ovog dela grada, na način koji čuva njegov identitet, ali ga istovremeno unapređuje i prilagođava savremenim potrebama“, rekla je Angelina Nekić, CEO Delta Real Estate.