Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slaveSvetu mučenicu Glikeriju.

Sveta mučenica Glikerija je za vreme "nečastivog" cara Antonina bila pozvana da prinese žrtvu idolu Dijevom. Nacrtala je krst na svome čelu, pa kad je namesnik carski upitao gde je njena lampada (jer su svi nosili lampade – lampe u rukama), Glikerija je pokazala krst na čelu i rekla - Ovo je moja lampada.

Zbog ovoga je bačena u tamnicu kako bi umrla od gladi. Ali, anđeo božji joj se javljao i davao joj nebesku hranu. Kada je posle izvesnog vremena namesnik otvorio tamnicu da proveri da li je umrla, iznenadio se kad je video Glikeriju živu, zdravu i svetlom obasjanu.

Zatim je baciše u peć ognjenu, ali je ostala nepovređena od ognja. Stojeći usred ognja, ona je hvalila Gospoda, spominjući čudo na tri otroka u peći vavilonskoj. Najzad je bila bačena pred lavove, i pomolivši se Bogu, ova sveta devica predala je dušu svoju Gospodu, za koga je junački pretrpela mnoge muke. Glikerija je preminula 177. godine.

Iz njenih moštiju poteklo je celebno miro, kojim su se lečili bolesnici od najtežih bolesti.

U mnogim delovima Srbije vlada običaj da se na današnji dan ne sprema niti jede meso, jer se veruje da se tako sprečava bolest. Danas se takođe izbegava paljenje vatre posle podneva, u selima se ne lože peći niti pale sveće.