U trenucima kada se ceo svet menja, kada većina zemalja bira smer na konfuznoj raskrsnici diplomatskih odnosa, Srbija je ostala na svom putu koji je popločan dostojanstvom i poštovanjem međunarodnog prava. Kada su nas savetovali da pregovaramo na štetu sopstvenog Ustava i suvereniteta nismo odustali od sopstvene zemlje, ali i tradicionalnih prijatelja. U svetu i diplomatiji gde najveći međudržavni sporazumi lako postaju mrtvo slovo na papiru, mala Srbija je vodila nezavisnu politiku, birajući da ne menja principe pod pritiscima i ne odustaje od partnerstava koja su godinama građena.

Danas iz Pekinga stiže potvrda odnosa koji su mnogo puta opisivani kao čelično prijateljstvo. Najviše kinesko odlikovanje uručeno predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću nije samo protokolarni čin, već poruka koja dolazi u trenutku kada se menja globalni politički poredak i kada se širom sveta stvaraju nova savezništva, novi ekonomski pravci i novi centri moći. Ovakav orden se dodeljuje se za izuzetan doprinos naporima za modernizaciju Kine, promociju razmene i saradnje između Kine i ostatka sveta, kao i za očuvanje mira u svetu.

Dok se svet ubrzano pregrupiše, države traže sigurne partnere, političku podršku i ekonomsko uporište. U takvim okolnostima odnosi Srbije i Kine postaju mnogo više od bilateralne saradnje, oni postaju deo mnogo šire geopolitičke slike koja će određivati budućnost međunarodnih odnosa.

Da li dodela najvišeg kineskog odlikovanja predstavlja diplomatski simbol ili signal mnogo dubljeg strateškog partnerstva?

Kako će se odnosi Srbije i Kine odraziti na poziciju Srbije u novim geopolitičkim okolnostima?

Da li male države danas mogu da sačuvaju nezavisnost kroz balansiranje velikih sila ili će morati jasnije da biraju strane?



gosti "Usijanja":

Sava Stambolić, politički analitičar

Veroljub Arisić, narodni poslanik i predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Dragan Vujičić, novinar