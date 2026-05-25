Udruženje spasilaca na vodi Srbije apelovalo je danas na sve građane, povodom početka toplijih dana i perioda završetka školske godine, kada veliki broj mladih, a posebno maturanata, organizuje proslave na otvorenom, da vode računa o sopstvenoj bezbednosti i ne traže osveženje na neuređenim i neobezbeđenim kupalištima.

Kako se navodi u saopštenju, upravo tokom prvih toplih dana svake godine beležimo najveći broj nesreća i tragičnih utapanja, najčešće zbog precenjivanja sopstvenih sposobnosti i neodgovornog ponašanja.

Udruženje posebno upozorava da kupanje u rekama, jezerima i drugim otvorenim kupalištima na kojima sezona još nije zvanično počela predstavlja ozbiljan rizik.

"U ovom periodu godine temperatura vode je i dalje niska, što može izazvati temperaturni šok, grčeve i gubitak kontrole u vodi čak i kod osoba koje dobro plivaju. Dodatnu opasnost predstavljaju nagle promene dubine, muljevito dno i odsustvo spasilačke službe koja bi mogla da reaguje u kritičnim trenucima", navodi se u saopštenju.

Udruženje apeluje na maturante i sve mlade da slavlje i druženje ne pretvore u tragediju.

"Život nema reprizu, a jedan nepromišljen trenutak može imati nesagledive posledice. Birajte isključivo uređena kupališta, poštujte pravila bezbednosti, ne ulazite u vodu pod dejstvom alkohola i ne precenjujte svoje mogućnosti. Bezbednost mora biti važnija od trenutnog izazova i dokazivanja", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da Udruženje spasilaca na vodi Srbije ostaje posvećeno edukaciji i prevenciji, sa ciljem da ovo leto protekne bez izgubljenih života!