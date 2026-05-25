Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević, je u okviru projekta i tribine "Istinom za Srbiju", koja je održana u Bratislavi, istakao da je izuzetno važno čuvati nacionalni identitet, posebno u izazovnim vremenima kada mnogi pokušavaju da ospore istorijske činjenice.

Tribini "Istinom za Srbiju" je prisustvovao ambasador Republike Srbije u Slovačkoj Aleksandar Nakić, poslanik HLAS-SD Mihal Bartek, a na tribini su govorili i prof. dr Mile Bjelajac, prof. dr Elizabeta Ristanović i Dragoslav Bokan.

Ministar Đorđe Milićević je naglasio važnost tribine i projekta “Istinom za Srbiju” jer je to prilika da naši sunarodnici izvan matice čuju činjenice, ali isto tako da i doprinesu očuvanju istine o Srbiji u svetu.

Narod koji čuva istinu, pre svega, čuva sebe, rekao je ministar Milićević i dodao da “Istinom za Srbiju” ne može da bude odgovor na jednu laž usmereni prema Srbiji već na jedan sveobuhvatan negativan pristup koji ima cilj da čitav srpski narod bude žigosan, da bude genocidan.

Srpski narod je u 20. veku prošao kroz najteže stradanje, rekao je ministar Milićević i dodao da umesto poštovanja i istine, mi se danas suočavamo sa pokušajima da nas predstave kao narod koji treba nečega da se stidi.

Đorđe Milićević u Bratislavi Foto: Dušan Veljović

Važno je odgovorno i ozbiljno razgovarati ne samo o prošlosti, već i o budućnosti naše zemlje, rekao je ministar Milićević i dodao da je danas važnije nego ikada ranije da ostanemo jedinstveni, da čuvamo mir i stabilnost, da ne dozvolimo da nam menjaju istoriju, ukidaju jezik i kulturu.

Ministar Đorđe Milićević je ponovio da su naši sunarodnici u svetu naš najveći resurs, važan deo budućnosti Srbije i dodao da će Kabinet nastaviti da realizuje ove tribine, jer su potrebne našem narodu: važno je da se čuje glas Srbije u svetu.

Pokušaji istorijskog revizionizma nisu naivna stvar, rekao je ministar Milićević i dodao da je naš zadatak da to ne dozvolimo i da kroz ovakve tribine i programe pokažemo odlučnost u očuvanju istine.

Ministar Đorđe Milićević je naglasio da je Srbija danas uspešna i ugledna zemlja u svetu, važan faktor stabilnosti u regionu i dodao da je naša obaveza da budemo još bolji, da naši sunarodnici uzmu veće učešće u promociji Srbije u zemljama u kojima žive.

Program i tribina “Istinom za Srbiju” je realizovan u mnogim gradovima Evrope, rekao je ministar Milićević i dodao da borba za svoju istinu u istoriji mora biti važna zbog budućnosti i generacija koje dolaze.