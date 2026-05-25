- Naši dobri domaćini otvorili su vrata svog kafića kako bismo ovde uručili, kao predstavnici Ministarstva, ugovore za tri važna saveza. Pored "Zvuka srca", kojima je opredeljen iznos od preko 14 miliona dinara, sa nama su danas i predstavnici dva vrlo značajna saveza, Savez za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama i Savez za pomoć osobama sa autizmom. 

Ukupan iznos koji Ministarstvo opredeljuje u ovoj godini za podršku i pomoć projektima koje realizuju ova tri saveza je preko 52 miliona dinara. Valja podsetiti da je ove godine budžet ministarstva za podršku savezima i udruženjima koja pružaju podršku osobama sa invaliditetom za 11 odsto veći u odnosu na prethodnu godinu.

Tako ćemo ove godine uneti jednu novinu. Dobićemo prvi put, zahvaljujući ideji i podršci ministarstva u finansijskom smislu kamper koji će obilaziti seoska područja, samačka domaćinstva gde su osobe sa invaliditetom koje možda još uvek sistem nije stigao da prepozna. I zapravo ono što jeste i deo naše strategije i uopšte nastupa i pristupa koje Ministarstvo ima, želimo da realizujemo i podržimo sve projekte koji imaju za cilj da budemo bliži ljudima - istakla je Milica Đurđević Stamenkovski.

Milica Đurđević Stamenkovski
Milica Đurđević Stamenkovski
Milica Đurđević Stamenkovski