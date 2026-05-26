Građane Srbije u utorak očekuje ne samo sunčano i veoma toplo vreme, već i pojačano UV zračenje koje će dostići veoma visok nivo. Prema prognozama, gotovo cela Srbija biće obeležena crvenom bojom na karti UV indeksa, dok će vrednosti UV zračenja u većini krajeva dostići indeks 8.

Stručnjaci upozoravaju da vrednosti UV indeksa između 8 i 10 spadaju u kategoriju veoma visokog UV zračenja, što znači da nezaštićena koža može da pretrpi oštećenja već nakon kratkog boravka na direktnom suncu.

Poseban oprez savetuje se u periodu od 10 do 17 časova, kada je intenzitet sunčevog zračenja najjači.

UV indeks predstavlja meru intenziteta ultraljubičastog zračenja koje dopire do Zemljine površine i može imati značajan uticaj na zdravlje ljudi. Dugotrajno i nezaštićeno izlaganje može dovesti do crvenila kože, opekotina, ubrzanog starenja kože, a povećava i rizik od ozbiljnijih zdravstvenih problema.

Visok indeks UV zračenja u Srbiji 27. maja

Zbog veoma visokog UV zračenja stručnjaci preporučuju sledeće mere zaštite:

  • Izbegavajte direktno izlaganje suncu u najtoplijem delu dana
  • Nosite laganu odeću svetlih boja koja pokriva telo
  • Obavezno koristite naočare sa UV zaštitom
  • Nosite šešir ili kačket sa širokim obodom
  • Koristite kremu sa zaštitnim faktorom SPF 30 ili višim
  • Pijte dovoljno vode kako biste sprečili dehidrataciju
  • Posebno zaštitite decu, starije osobe i hronične bolesnike
  • Lekari upozoravaju da deca imaju posebno osetljivu kožu i da ih ne treba izlagati direktnom suncu tokom najjačeg zračenja.
Foto: Marko Karović

Iako će visoke temperature mnoge izmamiti napolje, stručnjaci savetuju dodatni oprez jer kombinacija toplote i veoma visokog UV zračenja može predstavljati dodatni rizik po zdravlje.

Kurir.rs/ Alo!

