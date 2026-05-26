U delu Hurgade gde se široke promenade spuštaju ka dugim peščanim plažama, Memša donosi drugačiji ritam odmora. Palme uz more, elegantni lounge barovi, restorani otvoreni ka obali i prijatna atmosfera stvaraju ambijent koji tokom dana poziva na opuštanje, dok u večernjim satima promenada dobija posebnu energiju pod svetlima obale i toplim vazduhom Crvenog mora.

Plaže ovog dela Hurgade poznate su po finom pesku, postepenom ulasku u more i nijansama tirkizne boje koje Memšu čine jednim od najlepših delova egipatske obale. Upravo zato ovaj deo Hurgade posebno privlači goste koji žele moderan odmor uz more, ali i atmosferu koja istovremeno deluje opušteno, elegantno i nenametljivo luksuzno.

U takvom ambijentu nalazi se Pickalbatros Blu Spa Resort 5★ – moderan hotel namenjen isključivo gostima starijim od 16 godina. Kao deo poznatog lanca Pickalbatros, hotel donosi savremen koncept odmora u kojem su komfor, sadržaji i opuštena atmosfera pažljivo prilagođeni odraslim gostima.

Hotel se nalazi u Memši, na oko 3 km od aerodroma u Hurgadi, što ga čini veoma praktičnim izborom za boravak. Otvoren je u septembru 2022. godine i raspolaže sa ukupno 318 smeštajnih jedinica. Gostima su na raspolaganju brojni restorani i barovi, kao i veliki izbor sadržaja za aktivan i opuštajući odmor.

U cenu smeštaja uključena je i obavezna doplata za Neverland Night Show, koja obuhvata večeru i transfer jednom tokom boravka.

Pickalbatros Blu Spa Resort 5★ poseduje sopstvenu plažu sa postepenim ulazom u more, što dodatno doprinosi prijatnom i opuštenom boravku uz obalu. Gostima su bez doplate dostupni suncobrani i ležaljke, pa plaža postaje prirodan deo svakodnevnog odmora.

Smeštajne jedinice moderno su uređene i sve imaju balkon ili terasu, klima-uređaj, SAT LCD televizor, sef, ketler, mini-bar, Wi-Fi internet i fen za kosu. Deluxe sobe površine su oko 42 m² i mogu imati pogled na bazen, direktan ili bočni pogled na more. Premium Sea View i Elite Room Sea View sobe površine su oko 60 m² i pružaju dodatni komfor uz prostraniji prostor i deo za sedenje.

Usluga u hotelu organizovana je na bazi Ultra All Inclusive koncepta i obuhvata doručak, ručak, večeru i kasnu večeru na bazi samoposluživanja, uz izbor više jela prema hotelskim pravilima. U koncept su uključeni i užine, kao i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Gostima su, pored glavnog restorana, na raspolaganju i à la carte restorani Alfredo sa italijanskom kuhinjom, Blue Lounge sa azijskom kuhinjom, Culina sa orijentalnom kuhinjom i morskim plodovima, kao i Golden Lounge. Hotelsku ponudu dodatno upotpunjuju brojni barovi, među kojima su Lobby Bar, Healthy Bar, Beach Bar i Alfredo Cafe.

Za aktivan odmor hotel nudi četiri bazena, uključujući bazen sa delom sa đakuzijem, bazen za relaksaciju, veliki bazen površine oko 2.060 m² i zatvoreni bazen. Gostima su na raspolaganju i odbojka na plaži, teniski teren, teren za različite sportove, mini golf i bilijar.

U okviru Spa & Wellness ponude gostima je omogućeno korišćenje teretane bez doplate, dok dodatni spa sadržaji pružaju mogućnost potpunog opuštanja tokom boravka.

Pickalbatros Blu Spa Resort 5★ predstavlja odličan izbor za goste koji žele moderan Ultra All Inclusive odmor u Hurgadi, ali u ambijentu prilagođenom odraslima i ritmu potpunog opuštanja. Zahvaljujući dobroj lokaciji u Memši, savremenom konceptu, sopstvenoj plaži i elegantnoj atmosferi, hotel je idealan za goste koji žele komforan odmor uz Crveno more.

