Osvanulo je veoma toplo jutro širom Srbije, uz temperature koje su već u nekim mestima iznad 20 stepeni, a najtoplije je trenutno u Zrenjaninu i Kikindi gde je u devet sati izmereno 25 stepeni.

U Beogradu je 24, na Zlatiboru i Požegi 19, dok je najhladnije na Kopaoniku 14 i Sjenici 16 stepeni, navodi se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

- U Srbiji danas sunčano i toplo vreme. Sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 28 do 32 stepena - najavio je RHMZ i dodao:

Temperature u 9 časova Foto: RHMZ

- Pretežno sunčano i toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti, u sredu (27.05.) u planinskim predelima južne Srbije ponegde kratkotrajna kiša, a tokom noći ka četvrtku (27/28.05.), kao i u četvrtak u prvom delu dana (28.05.) i u nedelju (31.05.) i u ostalim krajevima i sa lokalnim pljuskom sa grmljavinom, dok se početkom juna (01-02.06.) padavine očekuju ponegde u brdsko-planinskim predelima.

