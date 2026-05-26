Postoje poslovi koji vam obezbede platu. I postoje kompanije koje pokušavaju da vam olakšaju život. Razlika između ta dva danas je ogromna.

Zaposleni više ne traže samo stabilno radno mesto, već okruženje u kojem se osećaju sigurno, poštovano i viđeno. Mesto gde se razume da zaposleni nije samo pozicija u sistemu, već osoba koja ima porodicu, planove, umor, ambicije, dobre i loše dane. Upravo na toj ideji Lidl Srbija gradi svoju kulturu rada — tiho, dosledno i veoma konkretno.

Od dolaska na domaće tržište 2018. godine kompanija je izrasla u jedan od najvećih trgovinskih lanaca u zemlji, sa 86 prodavnica u više od 50 gradova. Ipak, iza tog rasta ne stoje samo brojke, već kontinuirano ulaganje u ljude — od zaposlenih u prodavnicama i logističkim centrima do timova u direkciji.

Od prodavca do direktora, svi imaju privatno zdravstveno osiguranje pod jednakim uslovima

Ulaganje u uslove rada se najbolje vidi kroz benefite koje zaposlenima menjaju svakodnevicu.

Privatno zdravstveno osiguranje i sistematski pregledi danas nisu luksuz, već dragocen osećaj da o svom zdravlju možete da brinete bez beskrajnog čekanja i dodatnog stresa. Dodatno, program stručne podrške zaposlenima (EAP), koji uključuje savetovanje sa psiholozima, pravnicima i finansijskim konsultantima, pokazuje jednu važnu promenu u načinu razmišljanja modernih kompanija — da se profesionalni i privatni život ne mogu odvojiti oštrom linijom.

U fokusu našeg HR pristupa su ljudi, njihovo iskustvo i dugoročni razvoj, zbog čega svakodnevno unapređujemo procese, ulažemo u razvoj kompetencija i podstičemo kulturu saradnje i poverenja. U Lidlu Srbija verujemo da su zadovoljni i osnaženi zaposleni ključ održivog poslovnog uspeha kompanije - kaže Ivana Marković, direktorka za ljudske resurse (CPO) i članica Uprave kompanije Lidl Srbija.

Dok plata raste, Lidl brine i o deci zaposlenih i slobodnom vremenu!

Nekada najveću razliku prave upravo oni mali gestovi koji zaposlenima pokažu da ih neko razume. Slobodan dan za roditelje đaka prvaka. Poklon za novorođenu bebu. Novogodišnji paketići za decu. Vaučeri za školski pribor. Kartice za kupovinu u Lidlu koje rasterećuju kućni budžet. Pogodnosti za kupovinu kod partnera kompanije. Sve su to stvari koje možda deluju kao detalji na papiru, ali u stvarnom životu znače pažnju, olakšanje i osećaj pripadnosti.

Uz to, Lidl Srbija kontinuirano unapređuje i finansijski aspekt zaposlenja. Tokom 2026. godine zarade zaposlenih dodatno su povećane, pri čemu su plate prodavaca uvećane za do 23 odsto na godišnjem nivou poredeći januar 2025. i januar 2026. Dodatno, kompanija zaposlenima garantuje minimum 24 dana godišnjeg odmora, uz mogućnost dodatnih dana kroz godine rada.

Da ovakav pristup nije slučajan potvrđuju i međunarodna priznanja. Lidl Srbija je šestu godinu zaredom nosilac prestižnog sertifikata „Top Employer“, koji dobijaju kompanije sa najvišim standardima u oblasti upravljanja ljudima, razvoja talenata i organizacione kulture. Dodatno priznanje stiglo je i kroz Employer Partner sertifikat, koji posebno vrednuje kvalitet odnosa prema zaposlenima, mogućnosti razvoja i dugoročno održivo radno okruženje.

Zašto ljudi ostaju tamo gde se osećaju cenjeno

Možda odgovor na pitanje zašto neke kompanije postaju samo prolazna stanica, a druge mesto na kojem ljudi ostaju godinama, leži u jednoj jednostavnoj razlici.

Plata može da bude razlog da se negde dođe, ali retko razlog da se tu i ostane. Ono što pravi razliku su stvari koje se ne vide u oglasu za posao — osećaj sigurnosti, podrška u izazovnim trenucima i utisak da je tvoj rad primećen i poštovan. Kada kompanija dosledno ulaže u ljude, ona prestaje da bude samo radno mesto i postaje okvir stabilnosti u svakodnevnom životu.

Na kraju, upravo to je presudno: ne biramo samo posao koji radimo, već mesto gde želimo da ostanemo.