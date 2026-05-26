Konkurs Ministarstva prosvete za upis učenika u prvi razred srednje škole za narednu, 2026/27. školsku godinu, u prodaji je od sutra.

Osim opštih i posebnih uslova upisa i kalendara upisnih aktivnosti, u Konkursu su navedeni svi važni podaci o školama čiji je osnivač Srbija, područjima rada, broju učenika, obrazovnim profilima i trajanju obrazovanja, kao i o merilima i načinu izbora kandidata.

Prijava za upis

Sastavni deo Konkursa su i prijava za upis i lista opredeljenja, na čijem spisku može da bude navedeno najviše 20 obrazovnih profila, potencijalnih budućih zanimanja.

Foto: Prosvetni pregled

Istovremeno sa Konkursom, Prosvetni pregled objavio je i Informator, koji može da pomogne budućim srednjoškolcima pri izboru zanimanja.

Foto: Prosvetni pregled

Korisne informacije

U njemu se mogu naći korisne informacije o orijentacionom broju bodova neophodnih za upis u određenu obrazovno-vaspitnu ustanovu u poslednje tri godine.

Konkurs i Informator mogu se nabaviti pouzećem ili u knjižarama širom Srbije, po ceni od 495 dinara za Konkurs i 385 dinara za Informator.

