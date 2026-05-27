Popularna tiktokerka Dara Milović, koja je na domaćim mrežama dobro poznata po svojim fantastičnim snimcima sa putovanja i praktičnim savetima za svetske i egzotične destinacije, ponovo je oduševila internet. Njen najnoviji video postao je apsolutni hit, a razlog je jednostavan – otkrila je državu u kojoj je letovanje bukvalno džabe, a luksuz dostupan svima.

Prema rečima ove mlade svetske putnice, u pitanju je destinacija koja neodoljivo podseća na Tajland iz onih dana pre nego što je postao krcat turistima, komercijalizovan i preskup.

Kompletan cenovnik ostavlja bez teksta:

Dara je u svom videu detaljno analizirala troškove i cene sa terena, a brojevi koje je iznela zvuče potpuno nerealno za današnje standarde na evropskim plažama:

Ležaljke na plaži: 1 evro

Kafa: 1 evro

Pivo: 1 evro

Sveže voće (egzotični miksevi): 80 centi

Sladoled: 30 centi

Ulična hrana: 1 evro

Glavno jelo u restoranu: 5 evra

Dezert u restoranu: 2 evra

Litar benzina: od 70 centi do 1 evro

Ono što je najviše šokiralo njene pratioce jeste cena smeštaja. Dara je otkrila da noćenje u luksuznom rezortu sa uključenim vrhunskim doručkom košta svega 40 evra po osobi za noć.

- Dok u Evropi samo za kafu i ležaljku dajemo malo bogatstvo, ovde sa 10 do 15 evra dnevno možete da jedete u restoranima,pijete kafu, koktele i uživate na plaži kao kraljevi - ističe Dara u svom viralnom videu.

O kojoj zemlji je reč?

Zemlja o kojoj cela Srbija danas priča je Vijetnam – skriveni biser Jugoistočne Azije. Iako se nalazi u neposrednom komšiluku megapopularnog Tajlanda, Vijetnam je uspeo da zadrži svoju autentičnost, divlju prirodu i neverovatno niske cene.

Evo nekoliko ključnih razloga zašto je Vijetnam trenutno najbolja destinacija na svetu za daleko letovanje:

Plaže iz snova bez gužve: Mesta poput ostrva Fukuok (Phu Quoc) ili letovališta Da Nang nude kilometarske peščane plaže, kristalno čistu, toplu vodu i palme, ali bez nepreglednih kolona turista koji vam skaču po glavi.

Gastronomski raj na planeti: Vijetnamska kuhinja se smatra jednom od najzdravijih i najukusnijih na svetu. Čuvena "Pho" supa, sveže prolećne rolnice i kafa sa kondenzovanim mlekom i jajima (čuvena Egg Coffee) koštaju sitniš, a ukus se ne zaboravlja.

Neverovatna priroda i kultura: Pored plaža, Vijetnam nudi spektakularna svetska čuda poput zaliva Ha Long (sa hiljadama krečnjačkih ostrvaca koja izranjaju iz vode), istorijskog gradića Hoi An koji svetli u hiljadama lampiona i nestvarnih pirinčanih terasa na severu zemlje.

Bezbednost i gostoljubivost: Vijetnamci važe za izuzetno srdačan, nasmejan i pošten narod. Stopa kriminala je izuzetno niska, pa je zemlja savršena kako za parove, tako i za porodice sa decom.

Sudeći po komentarima ispod Darinog videa, agencije u Srbiji mogle bi ove sezone da zabeleže rekordan broj upita za ovu azijsku oazu. Ako tražite destinaciju gde vaš dinar (ili evro) vredi višestruko više, a gde ćete dobiti uslugu sa pet zvezdica – Vijetnam je, prema preporuci ove tiktokerke, definitivan pobednik.