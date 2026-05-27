Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na osam lokacija.

  1. Velika Plana, Centar za kulturu "Masuka“ 9-14 časova
  2. Vračar, Beogradski vodovod i kanalizacija 8-13 časova
  3. Grocka, Gradska opština 9-14 časova
  4. Kostolac, Centar za kulturu, Kostolac usluge, sindikat "Nezavisnost“, autobus 8.30-12 časova
  5. Kostolac, PD "Georad" d.o.o, autobus 12.30-15 časova
  6. Mali Zvornik, Caffe Cool 9-14 časova
  7. Šabac, Kulturni centar 9-15 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

