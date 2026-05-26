Jedna od najstarijih Užičanki Radmila Panović sa Ponikava preminula je juče u 101. godini života.

Nedavno je sa svojim najmilijima proslavila 100. rođendan, okružena mnogobrojnom porodicom, prijateljima i komšijama, koji su joj s ljubavlju priredili slavlje kakvo zaslužuje jedan dug, čestit i ispunjen život.

Čitala novine bez naočara

I u poznim godinama bila je simbol snage, vrednoće i vedrog duha, vredno je radila po kući, plela i čitala novine bez naočara, zadivljujući sve koji su je poznavali.

Njeno blago lice, topla reč i životna mudrost ostaće zauvek u sećanju porodice, prijatelja i svih koji su je poznavali.

Godinama je vredno radila od jutra do mraka i uvek živela skromno. Govorila je da je njena porodica najveće bogatstvo, ali i da je tajna dugovečnosti umerenost u svemu.

"Baka me naučila mnogo stvari" 

Unuk bake Radmile, Radosav Panović svojevremeno je naglasio i važnost poštenja i pomoći drugima:

- Naučila me je mnogo stvari, da budem pošten, da se ljudi vole, da se ne mrze i da pomažem jedni drugima u nevolji. Moja neka pretpostavka je da pomognem drugim ljudima, mnogo mi je zadovoljstvo da pomognem, nešto se osećam uzvišeno i lakše mi je.

Tokom života, Radmila je više puta osetila kako je to nemati ništa, ali nikada nije poklekla. Tokom 2024. godine izgubila je oba sina, ali unuci su, kako je govorila, ceo njen svet.

BAKA RADMILA U SELU PONIKVE NAPUNILA 100 GODINA! Od snajke do unuka, za nju svi kažu samo jedno: Pravedna je.. A onda i ona poručila nešto što se ne sme kršiti Izvor: Kurir televizija