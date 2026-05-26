Slušaj vest

Većina ljudi koji posete Vrnjačku Banju prošetaju Mostom ljubavi, a hiljade parova je tamo već zaključalo svoj katanac.

Ipak, malo ko od njih zapravo zna jezivu i tužnu sudbinu koja se krije iza ove tradicije. Sve je počelo od učiteljice Nade i oficira Relje, jedne surove izdaje i pesme Desanke Maksimović koja je ovu priču spasila od potpunog zaborava.

- U osvit Prvog svetskog rata, dok još rat ni slutili nisu, zavoleli su se učiteljica Nada i srpski oficir Relja. Zavoleli se i jedno drugom obećali. Bila je to ljubav o kojoj su svi pričali, koja je plenila pažnju svih Vrnjčana. Ali, došao je rat sa svim užasima koje sobom nosi, srpski oficir Relja odlazi u Grčku na ratište. Odlazi da se više nikad ne vrati, zbog prelepe Grkinje u koju se zaljubljuje te raskida veridbu sa Nadom. O njegovoj daljoj sudbi legenda ne kazuje ništa, ali zato Nadinu sudbinu zna svaki Banjčanin. Zbog prevelike tuge ona naposletku umire, mlada i nesrećna - navodeno je na sajtu Turističe organizacije Vrnjačka banja.

Foto: Kurir

Devojke potrešene Nadinom sudbinom, u želji da sačuvaju svoju ljubav, na katance ispisuju svoja imena i imena svojih momaka i vezuju za ogradu mosta koji je bio omiljeno sastajalište Nade i Relje a ključeve simbolično bacaju u reku.

Foto: Marina Lopičić

- Došli su novi ratovi i nova stradanja. Priča je bila zaboravljena a običaj devojaka da "vezuju“ svoju ljubav se izobičajio. Sve dok Desanka Maksimović, po pričanju starih meštana, u jednoj od mnogih poseta Vrnjačkoj Banji nije saznala za ovu tragičnu pricu i inspirisana njome napisala jednu od svojih najlepših ljubavnih pesama "Molitva za ljubav". Iako smo skloni zaboravu ova priča ipak nije zaboravljena; a da bi produžili njen život mladi parovi su nastavili tradiciju "vezivanja" svoje ljubavi, a most nazvali Most ljubavi - dodaje se.