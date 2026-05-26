Stomačni virusi i infekcije više nisu vezani samo za određeno doba godine, a Saša Milićević upozorava da posebno treba obratiti pažnju na sprečavanje dehidracije kod dece, starijih osoba i hroničnih bolesnika.

Šta je najbitnije da građani imaju na umu sada kada su stomačni virusi glavna zdravstvena tegoba, za "Puls Srbije", govorio je dr Saša Milićević pedijatar .

- Stomačni virusi danas su prisutni tokom cele godine, dok se ranije uglavnom znalo kada je sezona infekcija. Najčešće se javljaju rota, noro i adenovirusi, ali su stalno prisutne i bakterije poput salmonele, šigele i kampilobakterije, a uzrok tegoba može biti i trovanje hranom ili stafilokokne infekcije. Najvažnije je da organizam nadoknadi tečnost kako ne bi došlo do dehidracije, posebno kod starijih osoba, dece i beba. Ukoliko osoba ne može da uzima tečnost na usta, potrebno je na vreme javiti se lekaru - rekao je Milićević.

dr Saša Milićević pedijatar Foto: Kurir Televizija

Kada stomačne tegobe zahtevaju odlazak kod lekara?

Milićević je upozorio da simptomi stomačnih infekcija u pojedinim slučajevima mogu postati ozbiljniji i zahtevati hitnu medicinsku pomoć i nadoknadu tečnosti.

- Ozbiljniji simptomi podrazumevaju povraćanje, učestale tečne stolice, malaksalost, povišenu temperaturu i loše opšte stanje. U najvećem broju slučajeva simptomi su blaži i prolaze sami za dva do tri dana, uz bolove u stomaku i dijareju. Međutim, ako tegobe traju duže, bolovi su jaki ili osoba ne može da zadrži tečnost jer povraća nakon svakog gutljaja, tada je neophodno obratiti se lekaru. U tim situacijama često je potrebno davanje tečnosti infuzijom.

- Važno je naglasiti da nije dovoljna samo voda ili čaj, već je potrebno unositi tečnost sa elektrolitima, jer se povraćanjem i dijarejom gube kalijum, natrijum, hlor i bikarbonati. Takvi rastvori mogu se pronaći u apotekama. Kada je reč o ishrani, ne treba insistirati na jelu, naročito kod dece. Preporučuje se lagana hrana poput supe, pirinča ili banana, dok je unos tečnosti prioritet. Ako je u pitanju beba, dojenje ne treba prekidati, jer majčino mleko sadrži sastojke koji su veoma važni tokom dijareje i povraćanja. Kada govorimo o putovanjima i stomačnim problemima, preporuka je da se na put obavezno ponese probiotik. Ako se putuje u zemlje sa većim rizikom od stomačnih infekcija, poput pojedinih afričkih država, probiotik se može koristiti i nekoliko dana pre puta, kao i tokom celog boravka - za "Puls Srbije", zaključio je Milićević.

EVO ŠTA ORGANIZMU NAJVIŠE NEDOSTAJE TOKOM STOMAČNOG VIRUSA: Pedijatar Milićević je za Kurir otkrio u kojim situacijama je neophodno obratiti se lekaru

