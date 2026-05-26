EVO ŠTA ORGANIZMU NAJVIŠE NEDOSTAJE TOKOM STOMAČNOG VIRUSA: Pedijatar Milićević je za Kurir otkrio u kojim situacijama je neophodno obratiti se lekaru
Stomačni virusi i infekcije više nisu vezani samo za određeno doba godine, a Saša Milićević upozorava da posebno treba obratiti pažnju na sprečavanje dehidracije kod dece, starijih osoba i hroničnih bolesnika.
Šta je najbitnije da građani imaju na umu sada kada su stomačni virusi glavna zdravstvena tegoba, za "Puls Srbije", govorio je dr Saša Milićević pedijatar .
- Stomačni virusi danas su prisutni tokom cele godine, dok se ranije uglavnom znalo kada je sezona infekcija. Najčešće se javljaju rota, noro i adenovirusi, ali su stalno prisutne i bakterije poput salmonele, šigele i kampilobakterije, a uzrok tegoba može biti i trovanje hranom ili stafilokokne infekcije. Najvažnije je da organizam nadoknadi tečnost kako ne bi došlo do dehidracije, posebno kod starijih osoba, dece i beba. Ukoliko osoba ne može da uzima tečnost na usta, potrebno je na vreme javiti se lekaru - rekao je Milićević.
Kada stomačne tegobe zahtevaju odlazak kod lekara?
Milićević je upozorio da simptomi stomačnih infekcija u pojedinim slučajevima mogu postati ozbiljniji i zahtevati hitnu medicinsku pomoć i nadoknadu tečnosti.
- Ozbiljniji simptomi podrazumevaju povraćanje, učestale tečne stolice, malaksalost, povišenu temperaturu i loše opšte stanje. U najvećem broju slučajeva simptomi su blaži i prolaze sami za dva do tri dana, uz bolove u stomaku i dijareju. Međutim, ako tegobe traju duže, bolovi su jaki ili osoba ne može da zadrži tečnost jer povraća nakon svakog gutljaja, tada je neophodno obratiti se lekaru. U tim situacijama često je potrebno davanje tečnosti infuzijom.
- Važno je naglasiti da nije dovoljna samo voda ili čaj, već je potrebno unositi tečnost sa elektrolitima, jer se povraćanjem i dijarejom gube kalijum, natrijum, hlor i bikarbonati. Takvi rastvori mogu se pronaći u apotekama. Kada je reč o ishrani, ne treba insistirati na jelu, naročito kod dece. Preporučuje se lagana hrana poput supe, pirinča ili banana, dok je unos tečnosti prioritet. Ako je u pitanju beba, dojenje ne treba prekidati, jer majčino mleko sadrži sastojke koji su veoma važni tokom dijareje i povraćanja. Kada govorimo o putovanjima i stomačnim problemima, preporuka je da se na put obavezno ponese probiotik. Ako se putuje u zemlje sa većim rizikom od stomačnih infekcija, poput pojedinih afričkih država, probiotik se može koristiti i nekoliko dana pre puta, kao i tokom celog boravka - za "Puls Srbije", zaključio je Milićević.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs